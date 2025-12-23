Самолет мексиканских Военно-морских сил Мексики, выполнявший гуманитарную миссию по медицинской эвакуации, потерпел крушение возле острова Галвестона в Техасе. В береговой охране США сообщили CNN, что как минимум пять человек погибли.

«Число погибших возросло в понедельник вечером, когда поисково-спасательные группы прочесывали воды к западу от дамбы Галвестон, где один пассажир до сих пор числится пропавшим без вести», — рассказал CNN представитель сектора Хартленд Береговой охраны.

Двое были найдены живыми, их состояние не уточняется.

Авиакатастрофа произошла у основания дамбы примерно в 80,5 км к юго-востоку от Хьюстона. Всего на борту самолета были восемь человек — четыре члена экипажа ВМС и четыре гражданских лица. Самолет перевозил пациентов с ожогами, сообщил шериф округа Галвестон Джимми Фуллен.

Изначально береговая охрана сообщила о четырех людях, найденных живыми, но позже обновила данные о погибших, указав на смерть еще двух человек.