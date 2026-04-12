В подмосковном городе Орехово-Зуево 11-летний мальчик лишился трех пальцев на руке из-за взрыва петарды, которую поднял возле здания школы на улице Бугрова. Его будут лечить в центре им. Рошаля в Красногорске. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), сообщили в следственном управлении СК России по Московской области. По данным ведомства, двое мальчиков играли с пиротехникой возле школы. Сначала у них не получилось взорвать одну из петард, но потом она все-таки разорвалась в руках одного из детей.

«В результате мальчик получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Расследование взяла под контроль региональная прокуратура. В ее телеграм-канале сообщается, что сотрудники городского надзорного ведомства проведут проверку с целью установить, где несовершеннолетние приобрели пиротехнические изделия.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин заявил РБК, что пострадавшего ребенка сначала привезли в горбольницу Орехово-Зуево, но потом отправят на лечение в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске.

По данным «Москва FM», мальчику ампутировали два пальца. Кроме того, у него диагностирована термическая травма кисти, полученная при воспламенении петарды.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что раненый школьник — это 11-летний Амир, который поджигал петарды возле школы вместе с другом. Одно из пиротехнических изделий не взорвалось, и мальчик решил положить его в карман.

По данным канала, у ребенка в вещах нашли еще несколько петард. В сообщении говорится, что «ему ампутировали два пальца, и врачи пытаются сохранить третий поврежденный палец». Baza уточняет, что пострадала левая рука.

В администрации Орехово-Зуево заявили «Москве 24», что игравшие с петардами мальчики принесли с собой пиротехнику и спички к зданию школы.

Mash пишет, что жители района возле школы жаловались на шумные игры детей на спортплощадке: по их словам, там с самого утра раздавался грохот от взрывов пиротехники. По словам собеседников «Осторожно, Москва» из числа жильцов соседних домов, они слышали как минимум два громких хлопка, напоминавших взрывы.

Мать пострадавшего мальчика рассказала телеграм-каналу «112», что сегодня ее сын собирался пойти в пиццерию. Сама она узнала о случившемся от своего мужа и после этого сразу поехала на место происшествия.