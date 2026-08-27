Группа нацболов провела акцию, направленную против политики президента Азербайджана Ильхама Алиева, у посольства страны в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Прямое действие Z».

Протестующие поместили на фасаде посольства три плаката с надписями «СГБ — пытает, Алиев — покрывает!», «Русская кровь на ваших руках!» и «Руки прочь от русских граждан!».

Причиной для выступления стало удержание под стражей восьми россиян в Азербайджане, поддержка Украины со стороны государственных СМИ страны, возбуждение новых дел в отношении граждан России, а также отсутствие наказания для виновных в гибели российских миротворцев в деревне Джанятаг и теневая деятельность азербайджанских диаспор.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении участников проекта «Чистота понимания» Семена Уралова, Алексея Чадаева и Ивана Князева о публичных призывах к терроризму и разжигании национальной ненависти и вражды.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что заявления, о которых идет речь, «ни в коей мере не отражают подходы Москвы» к отношениям с Баку. Она также отметила, что в информационном поле Азербайджана «постоянно присутствуют недружественные России нарративы» и выразила надежду на диалог по теме «оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций».

В начале августа член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила, что один из восьми россиян, задержанных в Азербайджане летом 2025 года на фоне обострения отношений с Россией, перестал узнавать родных.