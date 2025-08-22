В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина выявили уникальный клинический случай: у пациента одновременно диагностировали три новообразования. Как сообщили в медицинском учреждении, у мужчины обнаружили рак легкого, колоректальный рак и эпендимому головного мозга.

«Как так получилось — вопрос сложный. Современная теория онкогенеза не всегда может дать точный ответ», — сказал врач-радиотерапевт НМИЦ Блохина Дамир Ищанов.

В январе у 58-летнего Дмитрия Сергеева из Ижевска на работе резко ухудшилось самочувствие: возникло потемнение в глазах, после чего он потерял сознание. Мужчину госпитализировали, и в больнице у него обнаружили небольшое образование в жизненно важных отделах головного мозга.

Для дальнейшей диагностики и лечения его направили в онкоцентр Блохина, где врачи поставили три диагноза: два онкологических и один доброкачественный — обследования показали, что эпендимома не представляет угрозы.

Как рассказал Ищанов, врачи решили начать с операции на толстой кишке, чтобы исключить риск ее непроходимости. После этого основное внимание уделят лечению легкого: сначала мужчине проведут курс химиолучевой терапии, а затем переведут пациента на иммунотерапию.

По словам врачей, заболевание отличалось агрессивным течением: всего за полторы недели опухоль в легком разрослась до такой степени, что вызвала полную обструкцию (закупорку) бронха. Несмотря на это, медикам удалось скорректировать тактику лечения, и в настоящее время терапия продолжается.

После операции этот сложный случай трижды выносили на консилиум экспертов центра по раку легкого как более агрессивного заболевания. Специалисты решили провести диагностическую торакоскопию (малотравматичный эндоскопический метод диагностики и лечения заболеваний органов грудной полости. — Прим. RTVI).

Это обследование показало, что метастазов у пациента нет, и опухоль является локализованной. При этом, ее сложное расположение исключает возможность радикальной операции без удаления всего легкого. Несмотря на множественность опухолевых поражений, врачи дают благоприятный прогноз лечения.

