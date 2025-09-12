Валерию Трофимову, который был осужден за убийство генерального директора гостиничного комплекса «Петропавловск», увеличили срок лишения свободы до 11 лет. Об этом сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Камчатский суд в июне 2025 года вынес Трофимову обвинительный приговор, признав виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным дела, осужденный с декабря 2013 года проживал в гостинице «Петропавловск» на условиях устной договоренности с бывшей совладелицей, которой ранее передал свою долю в бизнесе.

У Трофимова на почве личной неприязни возник конфликт с ее наследником — 45-летним гендиректором ООО «Гостиничный комплекс «Петропавловск» Русланом Кузнецовым. 3 февраля 2025 года осужденный взял из сейфа в своем номере гладкоствольное огнестрельное оружие, пришел в кабинет Кузнецова и застрелил его.

Суд назначил Трофимову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год после отбытия основного наказания.

Однако заместитель регионального прокурора региона Евгений Пауль не согласился с приговором и мягкостью наказания. Он инициировал его обжалование в судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Рассмотрев доводы прокурора, суд увеличил срок отбывания наказания Трофимова до 11 лет, признав отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием оружия.

Судебный акт будет исполняться в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.