Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, передает газета Milenio. Нападение на политика произошло вечером 1 ноября на центральной площади города.

Как указывает El País, мэр выступил с торжественной речью перед собравшимися, вскоре после этого злоумышленники открыли огонь. По данным прокуратуры, Мансо получил шесть огнестрельных ранений. Медики попытались оказать ему экстренную помощь на месте. В больницу мэра доставили еще живым, позже он умер.

Также ранения получил близкий к Мансо член парламента Виктор Уго. Его жизни ничего не угрожает, сообщает Milenio.

Полицейские задержали двоих подозреваемых, еще один убит. С места происшествия изъят 9-миллиметровый пистолет, расследование продолжается.

«Я самым решительным образом осуждаю гнусное убийство мэра Уруапана Карлоса Мансо. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также жителям Уруапана в связи с этой невосполнимой утратой», — сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Федеральная служба безопасности, в свою очередь, заверила, что «преступление не останется безнаказанным». Мотивы произошедшего пока неизвестны.

Как пишет Milenio, Карлосу Мансу было 44 года. Он занял пост мэра Уруапана в сентябре 2024-го, до этого был активистом и сельскохозяйственным предпринимателем. Администрация Мансо продвигала проекты реконструкции городов, рассматривала культурный и гастрономический туризм как инструмент восстановления социальной структуры, а также стремилась к укреплению местной полиции.

Помимо этого, мэр Уруапана неоднократно призывал к более жесткой борьбе с преступностью и просил президента Мексики оказать дополнительную помощь в борьбе с наркоторговцами, отмечает The New York Times (NYT).

Политику федеральных властей Карлос Мансо открыто критиковал, а они не соглашались с его высказываниями. В частности, Шейнбаум раскритиковала Мансо после того, как он призвал местную полицию убивать преступников, нападающих на местных жителей, пишет NYT.

По информации El País, особое внимание Мансо уделял борьбе с крупнейшим наркокартелем страны — «Новое поколение Халиско» (CJNG). В августе полиция арестовала предполагаемого лидера группировки в Уруапане по прозвищу Рино, после чего мэр публично заявил, что опасается за свою жизнь. В интервью и на пресс-конференциях он говорил, что не хочет быть «еще одним из казненных».

El País напомнила, что с 2025 года в Мексике было убито по меньшей мере шесть мэров. В октябре 2024 года 43-летний мэр города Чильпансинго Алехандро Аркос был найден мертвым спустя всего неделю после вступления в должность. Туловище чиновника лежало в его пикапе, а отрубленная голова была выставлена на крышу машины.

В ноябре по подозрению в причастности к преступлению задержали бывшего главу муниципального секретариата общественной безопасности Чильпансинго Хермана Рейеса. По версии обвинения, он был членом преступной группировки Los Ardillos («Белки») и приказал убить Аркоса, поскольку тот отказался ввести в свой кабинет представителей банды. Слушания по делу продолжаются.