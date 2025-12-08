Житель города Березовского под Екатеринбургом Рафис Хузин, который обвинялся в убийстве и расчленении жены, заключил контракт с Минобороны, сообщают свердловские СМИ. В региональном управлении Следственного комитета (СК) от комментариев воздержались.

«Он не стал дожидаться суда и заключил контракт с военными», — сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. Ту же информацию предоставил собеседник «Ъ-Урал».

Брат фигуранта Рашит подтвердил информацию о его отправке в зону СВО.

«Боевого опыта у него не было. Но решил поехать. Видимо, не хочет сидеть. Он уже неделю как находится в ДНР», — рассказал он порталу E1.RU.

Против Хузина возбудили дело об убийстве по ч. 1 ст. 105 УК, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако в случае, если фигурант подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий, дело в его отношении должно быть приостановлено.

Ранее Березовский городской суд постановил на время расследования отправить фигуранта под стражу, срок меры пресечения заканчивался 25 декабря.

«Ободрал кожу и расчленил»: что известно об убийстве

Убийство было совершено 17 октября в частном доме, где жили супруги. По версии, которую излагал телеграм-канал Baza, муж разозлился из-за того, что жена отказалась разделать тушку курицы на суп.

«Он зарезал женщину и попытался расчленить. Сил хватило только на то, чтобы снять кожу с верхней части тела. <…> Мужчина спрятал тело в сарае, а спустя пять дней сам пришел в участок и сдался полицейским», — говорится в публикации.

Позднее в СК Свердловской области сообщили, что, по словам самого фигуранта, он разозлился, когда жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина. После убийства он попытался скрыть следы, но через несколько дней, «осознав всю тяжесть содеянного», сам обратился в правоохранительные органы.

Соседка супругов, которую E1.RU представил как «старшую по улице», утверждала, что оба пили, причем, по ее словам, жена Ольга Блинова злоупотребляла больше. В нетрезвом состоянии они нередко ругались, но обычно все заканчивалось миром.

По словам пенсионерки, подруга Ольги забила тревогу, потому что они вместе собирались ехать по делам, а та перестала отзываться. После этого Хузин сдался полиции.

«Он ее убил, положил в сарайку, потом ободрал кожу и расчленил», — говорила пенсионерка сквозь слезы на опубликованном порталом видео.

В областном МВД сообщили, что при обыске в доме в печке нашли сожженный мобильный телефон Ольги и другие «важные вещдоки».

«При этом в жилище был наведен порядок, никто бы даже не подумал, что здесь произошло такое ЧП. Предполагаемое орудие преступления — большой кухонный нож — сотрудники полиции также обнаружили и изъяли», — сказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Брат Рафиса Хузина Рашит поделился, что тот позвонил ему перед тем, как сдаться полиции.

«25 октября он позвонил и сказал: “Я убил Олю, и я вызвал полицию, они уже едут за мной”. Потом он положил трубку и выключил телефон», — рассказывал он.

Рафис и Ольга были женаты с 2015 года. Жена была моложе мужа на семь лет, на момент убийства ей было 49.