Сотрудники Росгвардии задержали троих человек, угрожавших устроить взрыв в одной из башен Москва-Сити. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Около трех часов ночи в полицию позвонил мужчина и заявил о минировании 68 этажа башни Neva Towers. После этого в экстренные службы поступило еще несколько таких же звонков с других номеров.

Как пишет Shot, в ночь на 9 февраля в апартаментах башни проходила вечеринка. Ее участники, находившиеся, предположительно, в алкогольном опьянении, забаррикадировались внутри и угрожали устроить взрыв, а также утверждали, что их избивают и хотят убить.

К месту происшествия приехали полиция, пожарные и спасатели. Несколько часов с дебоширами проводили переговоры. Взрывчатку в здании специалисты не обнаружили.

Столичная полиция проводит проверку в связи со звонками о «различных противоправных действиях», сообщили агентству «Москва» в ГУ МВД.