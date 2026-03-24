В школу на Южном Урале, где учеников поставили на колени под дуло макета автоматического оружия для фотосессии, направили проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
В ходе выездной проверки, организованной по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, было установлено, что постановочный кадр с педагогом, державшим в руках макет оружия, представлял один из сюжетов «большой съемки», куда также входили фотографии школьников за партами, в спортивном зале и в компании учителей.
По словам родителей, идея с таким фото возникла у детей, а педагоги их поддержали. В министерстве назвали задумку неудачной и отметили, что фотосессию в таком виде не следовало проводить.
В ведомстве отметили, что классный руководитель школьников, попавших на фото, является опытным педагогом, работает в сельской школе с большой нагрузкой, имеет положительные характеристики и ранее не получала замечаний.
Сообщается, что родители и школьники обеспокоены случившимся, а участники фотосессии признали некорректность фотографии и недопустимость подобной постановки.
По информации издания «Челябинск онлайн», речь идет об одной из школ, расположенных в Увельском районе, а фотосессия для девятых классов в коридоре учебного заведения с использованием автомата из кабинета ОБЖ в качестве реквизита задумывалась как шутка.
Отмечается, что педагог, запечатленная на фотографии с макетом оружия, преподает в школе математику и информатику, а ее профессиональный стаж составляет более 13 лет. В приемной школы, куда позвонили корреспонденты, заявили, что в школе не проводилось фотосессий и «никто не мог выложить такие фотографии».
В проверочную комиссию вошли заместители главы регионального минобрнауки Светлана Калимуллина и Антон Туманов, по итогам планируется принять «дисциплинарные и административные решения».
Директор школы Виктор Новиков назвал сложившуюся ситуацию «некрасивой, нехорошей».
«Считаю, что такой фотографии, конечно же, не должно было быть вообще. <…> Шутка превратилась в такую проблему, которую нам придется решать, как в коллективе с учителями, так и в детском коллективе», — сказал он, пообещав, что с педагогами и детьми будет проведена работа, чтобы не допустить подобного в будущем.
Несмотря на скандал, на защиту учительницы, которая попала на фото с автоматом, встали многие родители из того класса, который участвовал в фотосессии. По словам одной из мам, для школьного альбома делали серию снимков, и большинство были традиционные — за партами, в спортзале.
Представитель родительского комитета Диана Бондарь объяснила, что детям хотелось «покреативить, какие-то кадры сделать необычные, запоминающиеся», и тогда пришла идея использовать оружие. По ее словам, классный руководитель сомневалась в том, что это хорошая идея, но в итоге «все единогласно решили, что будет здорово».
«Тем более альбом — личный, это личные воспоминания детей, личные их желания. Классный руководитель пошла на уступки. И если говорить об этой ситуации, то все родители нашего класса готовы встать в поддержку классного руководителя, защитить честь», — добавила Бондарь.