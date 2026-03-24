В школу на Южном Урале, где учеников поставили на колени под дуло макета автоматического оружия для фотосессии, направили проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

В ходе выездной проверки, организованной по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, было установлено, что постановочный кадр с педагогом, державшим в руках макет оружия, представлял один из сюжетов «большой съемки», куда также входили фотографии школьников за партами, в спортивном зале и в компании учителей.

По словам родителей, идея с таким фото возникла у детей, а педагоги их поддержали. В министерстве назвали задумку неудачной и отметили, что фотосессию в таком виде не следовало проводить.

В ведомстве отметили, что классный руководитель школьников, попавших на фото, является опытным педагогом, работает в сельской школе с большой нагрузкой, имеет положительные характеристики и ранее не получала замечаний.

Сообщается, что родители и школьники обеспокоены случившимся, а участники фотосессии признали некорректность фотографии и недопустимость подобной постановки.

По информации издания «Челябинск онлайн», речь идет об одной из школ, расположенных в Увельском районе, а фотосессия для девятых классов в коридоре учебного заведения с использованием автомата из кабинета ОБЖ в качестве реквизита задумывалась как шутка.

Отмечается, что педагог, запечатленная на фотографии с макетом оружия, преподает в школе математику и информатику, а ее профессиональный стаж составляет более 13 лет. В приемной школы, куда позвонили корреспонденты, заявили, что в школе не проводилось фотосессий и «никто не мог выложить такие фотографии».

В проверочную комиссию вошли заместители главы регионального минобрнауки Светлана Калимуллина и Антон Туманов, по итогам планируется принять «дисциплинарные и административные решения».

Директор школы Виктор Новиков назвал сложившуюся ситуацию «некрасивой, нехорошей».