Ученые из Университета Лестера (Великобритания) обнаружили в Германии останки двух юных птеродактилей, которые из-за сильного ветра упали в море и утонули. Их кости сохранились в отложениях известняка, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Кладбище юных птеродактилей

Месторождение известняка близ немецкого города Зольнхофен известно не только своими залежами высококачественного строительного и отделочного камня, но и многочисленными находками окаменелостей эпохи верхней юры возрастом 153-148 млн лет. Этот известняк образовался около 150 миллионов лет назад в виде слоистых осадочных пород, затопляемых свежей морской водой в лагунах.

За последние 250 лет только останков птерозавров здесь было найдено свыше 500 экземпляров.

Мезозойскую эру, которую называют эрой рептилий, часто воспринимают, как эпоху господства гигантских динозавров — как морских и наземных чудовищ, так и птерозавров с огромным размахом крыла, которые преобладают в музеях мира. Однако это представление не верно — оно опирается на обилие находок крупных животных, которые сохраняются лучше, чем кости мелких. Но в редких случаях природа создавала уникальные условия, позволившие сохраниться хрупким костям более мелких рептилий, которые водились в ту эпоху.

Одним из таких исключений и являются Зольнхофенские известняки, где среди находок ученым попадаются останки почти исключительно очень небольших, молодых птерозавров, причем в прекрасной сохранности. Останки же крупных особей встречаются редко, и как правило — фрагментами.

Не стали исключением окаменелые останки двух птеродактилей, которых назвали Счастливчик и Счастливчик-2. Размах крыльев животных не превышал 20 см, оба скелета полностью сохранились и не имели повреждений за исключением одного, четкой косой трещины в плечевой кости — левой у первого и правой у второго.

Как погибли Счастливчики

Характер повреждения указывает на то, что его причиной стала мощный вращательный момент, возникший от внезапного порыва ветра, а не от столкновения с твердой поверхностью.

Попав в сильную бурю, птерозавры упали на поверхность воды, захлебнулись в волнах и быстро пошли ко дну, где были погребены свежим слоем известняковой взвеси, вызванной тем же ураганом. Эта быстрая консервация позволила останкам окаменеть и сохраниться без повреждений за миллионы лет, считают ученые.

«Мощный порыв ветра или столкновение с водной поверхностью привели к появлению вращательных и изгибающих моментов, нагрузка от которых превысила прочность плечевой кости, что и вызвало ее косой перелом», — говорится в исследовании.

В этих же известняках ученые находили, правда без травм, множество полных скелетов птерозавров, аналогичных останкам «Счастливчиков». Неспособные противостоять мощным ветрам, они падали в воду и погибали.

Эта находка позволила разгадать и другую загадку — почему в известняках находят в основном юных птерозавров. Ученые считают, что крупные особи могли противостоять сильным ветрам и при шторме не падали в воду. Если же они и умирали, оказываясь в воде, то это случалось при спокойной погоде, и их трупы дни и недели оставались на поверхности, после чего по частям опускались на дно и медленно разлагались.

«Столетиями ученые думали, что в экосистемах Зольнхофенских лагун преобладали мелкие птерозавры, — считает автор исследования Рэб Смит. — Но теперь мы знаем, что это глубоко искаженная оценка. Многие из этих птерозавров вообще не обитали в районе лагуны. Большая их часть были неопытной молодью, жившей, скорее всего, на соседних островах, и на свою беду попадавшая в сильные бури».