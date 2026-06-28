Время, которое дети младше двух лет проводят перед экраном, может создавать долгосрочные риски для их здоровья и развития. Поэтому не следует допускать, чтобы ребенок в этом возрасте много сидел со смартфоном, планшетом или перед телевизором, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых из четырех британских университетов.

Авторы работы предупреждают, что использование смартфонов, планшетов и других цифровых устройств в раннем возрасте может быть связано с целым рядом проблем — от задержек речевого развития до нарушений сна, перевозбуждения и ожирения. По их мнению, профильные службы уделяют слишком мало внимания воздействию экранов на младенцев, сосредотачиваясь в основном на подростках и социальных сетях.

Один из руководителей исследования, старший преподаватель медиа и коммуникаций Университета Лидса Рафе Клейтон, заявил, что родители часто не получают четких рекомендаций даже по поводу того, чтобы самим ограничить использование ТВ и гаджетов, из-за чего невольно формируют у детей нездоровые привычки.

Среди возможных последствий длительного пребывания перед экраном у младенцев исследователи называют сокращение живого общения с родителями и другими взрослыми, уменьшение времени на подвижные игры и ограничение возможностей для речевого развития. Кроме того, по их оценке, ранний контакт с дисплеями и мониторами может негативно сказываться на здоровье глаз.

При этом авторы исследования подчеркивают: их выводы не доказывают прямую причинно-следственную связь между временем у экрана и конкретными нарушениями развития у детей. Однако, как говорится в работе, «ни один ребенок до двух лет не должен регулярно целенаправленно проводить время перед экраном», поскольку это не приносит очевидной пользы и повышает риски.

Команда ученых предложила ввести «оценку риска экранного времени для младенцев», чтобы специалисты могли раньше выявлять семьи, где есть факторы уязвимости, и оказывать им адресную поддержку.

Соавтор исследования — профессор Университета Лидс Тринити Кармен Клейтон — заявила, что британские власти должны продумать, как говорить с семьями о проблемном использовании гаджетов и просмотра ТВ, не создавая у родителей чувство вины или страх осуждения.

Уполномоченный по правам детей в Англии Рэйчел де Соуза, которая лично участвовала в разработке рекомендаций для родителей, заявила, что власти должны помогать гражданам, а не принимать за них решения. По ее словам, в действующей версии советов и так есть указание о том, что детям младше двух лет следует избегать использования гаджетов, — но с отдельными исключениями (например, для видеосвязи с родственниками).