Потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей в воскресенье, 17 августа. Об этом сообщает официальный канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В минимальной точке сближения расстояние, которое будет отделять астероид от нашей планеты, составит один диаметр орбиты Луны. Именно поэтому он считается потенциально опасным — к этой категории относят небесные тела, которые подходят к Земле ближе, чем на 10 диаметров лунных орбит.

«Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии, ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября», — говорится в релизе.

Астероид обнаружили лишь совсем недавно — 1 августа, поэтому он еще «крайне плохо изучен», отмечают в лаборатории. Поскольку он не проявляет свойств кометы, там полагают, что он представляет собой «каменную глыбу без следов летучих веществ». Его отнесли к группе околоземных астероидов Аполлоны, он облетает вокруг Солнца за два года с небольшим.

В ИКИ РАН считают, что несмотря на короткое по космическим меркам расстояние сближения, астероид вряд ли захватит земной гравитацией.

«По сути, [это] может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли», — пояснили ученые.

Падение на Землю метеорита такого же размера произошло более 50 тыс. лет назад, рассказали в лаборатории. В результате образовался Аризонский кратер, или кратер Бэрринджера в пустыне на севере американского штата Аризона. Его диаметр составляет 1,2 тыс. метров, глубина — 170 метров. Во времена падения метеорита эта местность представляла собой травянистую равнину вперемешку с лесами, где обитали мамонты и гигантские ленивцы. Взрыв от падения был сравним с 20 мегатоннами тротила. Никель-железный метеорит наполовину сгорел в атмосфере Земли и в основном испарился при ударе, в кратере сохранились лишь немногие осколки.

Завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил «Радиоточке НСН», что астероид 2025 PM не угрожает планете.

«Опасное сближение с Землей будем в том случае, если он упал. Если он пролетел мимо, никакой опасности это не представляет. Потенциально опасный астероид — это тот, который в будущем может с Землей столкнуться, но не сейчас, сейчас он не угрожает», — сказал он.

Вибе также сообщил, что в позднем обнаружении астероида нет ничего необычного. По его словам, систематически выявлять такие маленькие небесные тела пока не научились, поэтому их часто обнаруживают уже к моменту сближения или даже после.