Ученые, возможно, наконец разгадали давнюю эволюционную загадку — почему у женщин грудь выступает над поверхностью грудной клетки постоянно, а не только в период беременности или кормления. Как сообщает Newsweek, новое исследование финских специалистов предполагает, что эта особенность играет ключевую роль в выживании младенцев, помогая им согреваться.

В отличие от самок большинства других млекопитающих, женщины сохраняют выраженные молочные железы с момента полового созревания на протяжении всей жизни. При этом такой размер и форма не являются необходимыми для выработки молока и даже имеют недостатки, включая физическую нагрузку и проблемы со здоровьем.

Ранее выдвигались теории, что грудь эволюционировала как жировой запас или сигнал полового отбора, однако ни одна из них полностью не объясняла, почему она остается увеличенной круглый год.

Исследователи из Университета Оулу в Финляндии предложили альтернативное объяснение: грудь может служить «встроенной» согревающей поверхностью для новорожденных. Система терморегуляции у младенцев еще не развита, и даже небольшое падение температуры может быть опасным. Это было особенно актуально в древние времена, до появления современной одежды и отопления.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые провели эксперимент в климатической камере. Они измеряли температуру поверхности кожи с помощью тепловизионной съемки у трех групп — кормящих женщин, некормящих женщин и мужчин. Участники подвергались воздействию трех различных температур окружающей среды — теплой, умеренной и прохладной.

Исследователи обнаружили, что у кормящих женщин температура поверхности груди была стабильно выше, чем у представителей других групп, и снижалась гораздо меньше при похолодании. При этом у некормящих женщин и мужчин наблюдалось более значительное падение температуры кожи, тогда грудь кормящих матерей сохраняла тепло гораздо эффективнее.

Такое сочетание — более высокая базовая теплота и устойчивость к охлаждению — позволяет предположить, что женская грудь может помогать передавать тепло ребенку, прижатому к ней. Широкая поверхность, создаваемая тканью молочной железы, может усиливать теплообмен во время кормления или просто при контакте, снижая риск переохлаждения у младенца.

Автор исследования Юхо-Антти Юнно пояснил, что это могло повышать шансы новорожденного на выживание и дает эволюционно обоснованное объяснение развитию выступающей груди у женщин. При этом ученые подчеркивают, что их работа является скорее поиском ответа, а не самим ответом: необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как эта функция формировала эволюцию человека на протяжении тысячелетий.