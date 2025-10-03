Американские онкологи выяснили, почему глиобластома остается одной из самых агрессивных и неподдающихся лечению форм рака. Эксперименты на мышах показали, что опухоль разрушает череп и костный мозг внутри него, что делает саму опухоль еще более агрессивной, говорится в работе, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Глиобластома — наиболее агрессивная из известных форм опухоли мозга. Глиобластомы часто растут в лобной и височной долях мозга, также они могут быть обнаружены в стволе мозга, мозжечке, других частях головного и спинного мозга. Лечение, включающее химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое вмешательство, может дать результаты на 1-й,2-й и 3-й стадиях заболевания, на 4-й стадии лечение признается нецелесообразным. Медиана общей выживаемости пациентов с этим диагнозом составляет около 15 мес.

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (США) впервые убедительно показали, что глиобластома воздействует не только на клетки мозга, но и разрушает кости черепа и содержащийся в них костный мозг, что отрицательно влияет на иммунную систему человека.

Как и другие кости человека, кости черепа содержат костный мозг, в котором происходит формирование иммунных и других клеток крови. Доктор Джинан Бенан стала интересоваться связью глиобластомы с черепом после того, как в 2018 году были обнаружены необычные каналы, связывающие костный мозг в черепе с тканями головного мозга и позволяющие иммунным клеткам поступать в головной мозг при развитии воспалений.

С помощью усовершенствованной техники наблюдения ученые исследовали развитие у мышей двух видов глиобластом. Они заметили, что опухоли вызывают разрушение костной ткани черепа, особенно вдоль швов, соединяющих кости. По словам ученых, такое разрушающее воздействие создают только глиобластомы, оно не наблюдается при инсультах, других формах повреждения мозга и даже при других типах опухолей головного мозга.

Это подтвердили и КТ-снимки черепа пациентов с глиобластомой — на них видно уменьшение толщины кости в тех же анатомических областях, что и у модельных мышей.

Кроме того, у мышей эрозия кости сопровождалась ростом количества и диаметра упомянутых каналов. По мнению ученых, через эти каналы глиобластома может передавать сигналы в костный мозг и влиять на выработку им иммунных клеток.

Метод одноклеточного секвенирования РНК показал, что глиобластома кардинально смещает баланс иммунных клеток внутри костного мозга в сторону провоспалительных миелоидных клеток. При этом процессе почти удваивается число нейтрофил и почти исчезают несколько типов В-клеток. В том числе тех, что производят антитела.

«Каналы между черепом и мозгом позволяют этим многочисленным провоспалительным клеткам перетекать из костного мозга в опухоль, делая глиобластому еще более агрессивной и слишком часто неизлечимой», — пояснил соавтор работы Ричард Стенли. — Это указывает на необходимость лечения, которое восстанавливает нормальный баланс иммунных клеток в костном мозге у людей с глиобластомой. Одной из стратегий может быть подавление образования провоспалительных нейтрофил и моноцитов и одновременное восстановление образования Т- и B-клеток».

Интересным, по мнению ученых, является тот факт, что глиобластома активирует в костном мозге некоторые гены, которые способствуют производству иммунных клеток в отличие от бедренной кости, саркома которой подавляет работу таких генов.

Работая с мышами, ученые попытались выяснить, способны ли препараты против остеопороза, предотвращающие потерю костной массы, влиять на эрозию костей черепа или на развитие глиобластомы. Мышам вводили два препарата, одобренные Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) — золедроновую кислоту и деносумаб. Оказалось, что первый лишь ускорил развитие одного из типов глиобластомы. При этом оба препарата блокировали эффект иммунотерапевтического препарата, который повышает уровень T-клеток.