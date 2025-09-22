Наполеоновскую армию при отступлении сгубили не столько сражения с русскими войсками, сколько инфекционные заболевания. Их возбудителей выделили ученые, исследовав останки солдат французской армии в массовом захоронении в Вильнюсе, говорится в исследовании, выложенном в архиве препринтов biorxiv.org.

Последние достижения в секвенировании ДНК позволили ученым определить болезни, от которых понесла большие потери армия Наполеона, отступая из России. В начале вторжения в июне 1812 года она насчитывала 600 тыс. солдат, призванных из разных стран Европы. Однако, по оценкам историков, при отступлении из-за голода и болезней армия сократилась до менее 30 тыс. солдат, при этом истинные возбудители болезней, сгубивших ее, до последнего времени вызывали среди ученых споры.

Ученые из Института Пастера (Франция) совместно с другими европейскими научными организациями выделили ДНК бактерий в зубах солдат французской армии, чьи останки были обнаружены в одной из братских могил в Вильнюсе. Это захоронение было найдено еще в 2001 году, в настоящее время из него извлечено минимум 3269 индивидуальных останков солдат французской армии, на которых пока не обнаружено следов травм и увечий.

«Мы обнаружили и секвенировали древние ДНК из зубов 13 солдат, которые, судя по историческим записям, скорее всего погибли от инфекционных заболеваний», — говорится в исследовании. Ученые выделили в четырех образцах зубов ДНК бактерий Salmonella enterica, вызывающих паратиф, и в двух — Borrelia recurrentis, возбудитель вшивого возвратного тифа. Эти бактерии передаются со вшами и другими паразитами.

В исследовании применялись такие инструменты для классификации метагеномных последовательностей, как KrakenUniq

«Присутствие этих ранее не предполагавшихся патогенов в останках этих солдат говорит о том, что они могли сыграть роль в истреблении великой армии Наполеона в ходе ее катастрофического отступления в 1812 году», — говорится в исследовании.