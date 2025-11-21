Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийство нескольких детей (п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Ваганов останется под стражей до 19 января 2026 года.

Руководитель детского ансамбля «Обертон» Артем Ваганов во время занятий с подростками на дому душил их полиэтиленовым пакетом для «проверки дыхания», писала Baza. Преподаватель снимал пакет, когда у подростков начинались конвульсии, после чего предлагал им денежную компенсацию.

По данным канала, один из аккаунтов в соцсетях Ваганов вел под именем Анатолий Сливко — так звали серийного маньяка, убившего в 1980-х годах не менее семи мальчиков.

Сливко имел звание заслуженного учителя РСФСР и водил детей в турпоходы, во время которых устраивал воспитанникам «испытания на выносливость». Мужчина мучил подростков, подвешивая и растягивая их на деревьев, а затем реанимировал их. Тела не выживших детей он расчленял, а затем избавлялся от останков. Преступник вел дневники и снимал пытки на камеру. В 1985 году его арестовали, в 1989-м он был расстрелян по приговору суда.

Артема Ваганова задержали после того, как анонимный источник прислал в полицию видео с преподавателем и одним из его учеников, лежащим на кровати с пакетом на голове, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, Ваганов впоследствии выплачивал подросткам «компенсацию» от 20 до 60 тыс. рублей, для чего брал кредиты в банке.

«Гражданин был задержан и опрошен. С оперуполномоченными демонстрировать из себя „бывалого“ он не стал и дал полный „расклад“ своей противоправной деятельности», — сообщил Горелых.

При обыске у Ваганова нашли книгу «Маньяк Фишер», которая, по словам представителя МВД, была у обвиняемого настольной. Из квартиры мужчины изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия. Ваганов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

В суде арестованный заявил, что признает вину в возможном причинении вреда здоровью детей, но не в попытке убийства.

«Откуда у следствия со временем взялась версия, что я кого-то собираюсь убивать, не знаю. Никого убивать я не хотел. Никогда такого и в мыслях не было», — утверждает Ваганов.

Он не ответил журналистам, зачем душил учеников, заявив, что «это уже другой вопрос». Комментируя сравнения с Анатолием Сливко, Ваганов заявил, что, «к счастью, это не так», и добавил, что не подражал маньяку.

«Выглядел безобидно»: что известно о Ваганове

Артем Ваганов рос с матерью и бабушкой, без отца, рассказала соседка Ваганова E1.ru. По ее словам, он «ходил всегда один» и, возможно, был изгоем в школе. Мужчина не завел семью и после смерти близких жил один.

Коллега Ваганова отметил, что преподаватель был замкнутым, но ученики к нему тянулись.

«Очень замкнутый, я бы сказал, царство тьмы, ничего не понятно про него было. Но ученики на его курсы всегда с удовольствием ходили», — рассказал собеседник издания.

Мать одного из учеников поделилась с E1.ru, что Ваганов выглядел «очень безобидно». Дети сами «больше его обижали», не воспринимая всерьез как учителя. По словам женщины, поначалу родители даже защищали Ваганова, думая, что его подставили.

Бывший ученик Ваганова, который ребенком посещал его кружок в другой школе, заявил, что мужчина сексуально домогался его и просил никому об этом не рассказывать. Молодой человек все же сообщил о случившемся родителям, а те — директору. Ваганов сразу уволился, избежав разговора об инциденте. По словам собеседника E1.ru, его родители тогда не стали писать заявление, чтобы «не травмировать психику» сына допросами у следователей.