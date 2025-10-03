Победителем всероссийского конкурса «Учитель года-2025» стал преподаватель китайского и английского языков в Белгороде Дмитрий Баланчуков. Церемония награждения состоялась 3 октября в Национальном центре «Россия» в Москве и транслировалась на странице Форума классных руководителей (ФКР) во «ВКонтакте».

Когда глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил имя лауреата, в зале раздались приветственные крики и аплодисменты. «Учителю года» вручили приз, который представляет собой хрустальную статуэтку в виде эмблемы конкурса — пеликана, распростершего крылья над своими птенцами.

В благодарственной речи Дмитрий Баланчуков заметил, что любой конкурс профессионального мастерства — это командный вид спорта.

«Поэтому я никогда не скажу, что эта победа моя. Она, конечно же, наша — вместе с моей семьей, вместе с моей школой, с моими учениками и с моими учителями. И она наша вместе с моей Белгородской областью. Белгородчина — ура!» — сказал он.

Победитель произнес китайскую идиому чэнъюй, которая, по его словам, помогает ему. Он перевел ее так: «Если идут трое, то среди них обязательно найдется твой учитель». Баланчуков отметил, что учиться можно даже у своих учеников, и пожелал «всем учиться у всех и у всего».

Дмитрий Баланчуков преподает в белгородской гимназии №22. Всего в заключительном этапе конкурса, состоявшем из двух этапов, участвовали 89 финалистов.

Целью конкурса «Учитель года России» является поощрение увлеченных и самых творческих педагогов, повышение престижа профессии учителя и распространение опыта лучших. В 2024 году премию получил учитель физики Академической гимназии №56 им. М. Б. Пильдес из Санкт-Петербурга Леонид Дедюха.