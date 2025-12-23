В одной из московских школ уволят учительницу, которая, по данным телеграм-канала «Осторожно, новости», ударила по лицу ребенка с инвалидностью, угрожая при этом «выбить ему зубы». Как сообщила РИА Новости директор учебного заведения Марина Сотникова, это произойдет после завершения внутреннего расследования.

Пострадавший ребенок — 10-летний Максим, имеющий диабет и инвалидность. Как рассказала «Осторожно, новости» его мать Ольга, инцидент произошел 19 декабря в митинской школе №1747.

По словам женщины, в этот день ее сын на перемене играл с мальчиком из параллельного класса в футбол. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого Максим толкнул и обозвал игравшего с ним ученика. После чего, к Максиму подошла учительница и ударила его ладонью по лицу, угрожая при этом, по словам ребенка, «выбить ему зубы». Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как женщина бьет ребенка по щеке и что-то говорит.

«После удара Максим сказал, что позвонит маме. Она кричала: “Давай, я до 15:00 в школе”», — рассказала мама пострадавшего телеграм-каналу.

Ольга написала жалобу на имя директора, требуя провести проверку и уволить учительницу. Во время встречи с ней Елена заявила, что мальчик ее оскорбил. Ольга, в свою очередь, рассказала, что дежурные учителя не видели самого удара и не слышали, чтобы сын обижал педагога.

Директор школы Мария Сотникова извинилась перед родителями, однако сославшись на закон о том, что для увольнения нужно три выговора, не смогла удовлетворить их требование и пообещала лишить педагога премии и вынести ей выговор.

Позже Сотникова в разговоре с РИА Новости сообщила, что учительница все же будет уволена после завершения внутреннего расследования. Поступок она назвала «недопустимым».

Msk1.RU пишет, что в МВД заявлений об избиении ребенка не поступало. Там отметили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Между тем, по данным портала, в родительских чатах взрослые выступают в поддержку учительницы. Одна из матерей написала, что ее дочь была свидетельницей инцидента, и по ее словам, Максим «матерился как сапожник», а педагог вступилась за мальчика, которого он обидел.