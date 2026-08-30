Российские средства ПВО в ночь на 30 августа перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника над регионами России, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты с 20:00 мск 29 августа до 08:00 мск 30 августа. Дроны уничтожали над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Еще часть БПЛА была перехвачена над акваториями Азовского и Черного морей.

Наибольшее число беспилотников, по данным региональных властей, сбили над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 61 БПЛА. При этом в промзоне Киришей начался пожар. Глава региона сообщил, что на месте работают экстренные службы.

В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на воскресенье уничтожили около 15 беспилотников в Тарасовском и Миллеровском районах, а также над акваторией Таганрогского залива. В результате атаки пострадал один человек.

В Белгородской области накануне вечером в результате атак пострадали семь человек, сообщили в оперативном штабе региона. Всего за сутки, по его данным, погибли три человека, еще 35 получили ранения.

В Курской области под ударом оказался энергетический объект, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Других подробностей о последствиях атаки он не привел.

В Смоленской области обломки беспилотников повредили остекление многоквартирного и частных домов в Вязьме, а также несколько автомобилей, сообщил губернатор Василий Анохин.

В Калужской области за вечер субботы и ночь на воскресенье ПВО уничтожила 23 беспилотника. По словам губернатора Владислава Шапши, дроны сбили над 13 муниципальными округами. Пострадавших и разрушений нет.

В Тульской области уничтожили 14 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он уточнил, что 12 из них были сбиты ночью. По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Москве и Московской области также сообщали об отражении атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении нескольких дронов, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают экстренные службы.