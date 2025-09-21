В городе Кропоткине Кавказского района Краснодарского края на протяжении двух суток разыскивают трехлетнюю девочку с ДЦП, которая исчезла 19 сентября. Телеграм-канал Kub Mash пишет, что отец ребенка якобы сознался в убийстве.

По данным канала, семья живет в станице Архангельская Тихорецкого района, которая находится приблизительно в 40 километрах от Кропоткина. С заявлением о пропажи девочки в полицию обратилась ее мать. Отец ребенка дал показания, сообщив, что взял дочь в город и оставил в коляске возле жилого дома на Ростовской улице, пока сам ходил к гадалке, а по возвращении не нашел.

«Говорят, что отца нашли на следующий день. Он сказал, что якобы Любу украли. Но кому нужен больной ребенок?» — цитирует «Комсомольская правда — Кубань» местных жителей.

Поисками девочки занялись полицейские и добровольцы из поискового отряда «Юг». В ориентировке, которую распространили волонтеры, говорится, что на момент исчезновения Любовь Г. была одета в красную куртку и розовые штаны, но на ней не было обуви. В числе особых примет было указано косоглазие. Из ориентировки также следует, что у девочки 2022 года рождения ограничены возможности по здоровью, из-за чего она не может ходить и разговаривать.

«Девочка в последний раз была с отцом. О матери никакой информации нет. Подробности пока неизвестны. Но говорят, что есть возможные признаки криминала», — рассказывал «КП»-Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

В поисках участвовали в общей сложности около 150 человек. Они прочесывали не только окрестности Кропоткина, но и лесополосу в районе станицы Кавказская, которая находится в 10 километрах от города, а также выходили к берегам реки Кубани.

Сегодня Kub Mash сообщил, что на допросе в полиции отец отказался от первоначальных показаний о визите к гадалке и якобы признался в убийстве дочери. По данным источников канала, в показаниях 50-летнего Александра говорится, что он увез девочку к реке Кубань, ударил по голове и утопил. «Тело ищут», — пишет канал.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю пока никаких комментариев по поводу новых данных не давало. Издание «Ъ-Кубань» обратилось в ведомство с запросом, но ответа пока не получило.