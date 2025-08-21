В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела о мошенничестве из-за задержки сдачи домов в жилых комплексах «Новое Колпино» и «Курортный квартал», застройщиком которых является ГК «Самолет». Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ Следственного комитета по городу.

«В средствах массовой информации жителями Санкт-Петербурга активно обсуждается вопрос нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК «Новое Колпино» и ЖК «Курортный квартал». Данная ситуация вызвала обеспокоенность граждан, в связи с чем взята на контроль руководством ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу», — сообщили в СК.

По данным следствия, неустановленные лица, которые входят в состав руководства фирмы-застройщика, не исполнили взятых на себя обязательств по сдаче и вводу в эксплуатацию домов ЖК «Новое Колпино» в определенный законом срок, несмотря на выплату клиентами сумм по договору долевого участия.

По этому факту ГСУ СК по Колпинскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

Еще одно дело по аналогичной статье возбудило второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу. Оно связано с фактом «совершения мошеннических действий неустановленными лицами из числа руководителей строительных фирм, производящих застройку ЖК «Курортный Квартал»».

По данным СК, указанные лица также не выполнили своих обязательств в срок, оговоренный условиями договора, по которому они получили оплату от клиентов за строительство жилых объектов.

В настоящий момент следователи занимаются определением всех обстоятельств, причин и условий случившегося, а также лиц, причастных к мошенничеству. В офисах застройщика прошли обыски, оба уголовных дела были поставлены на особый контроль руководством городского ГСУ СК.

Представители застройщика рассказали РИА «Недвижимость», что в петербургском офисе компании была проведена рабочая проверка документов по этим ЖК, а строительство самих объектов ведется «в усиленном режиме» ввиду возникших сложностей с обеспечением рабочей силой.

В компании также отметили, что объекты были взяты на особый контроль главным офисом девелопера и по ним ведутся «финишные работы», связанные со внутренней приемкой квартир.

«В ряде секций уже выдаются ключи. В ЖК «Курортный Квартал» завершено строительство 2 и 3 очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведётся выдача ключей дольщикам. В «Новом Колпино» введено в эксплуатацию три очереди, почти 5 тысяч квартир передано покупателям», — заверили в «Самолете».

Как пишет «Коммерсантъ», 21 августа акции «Самолета» на фоне сообщений о возбуждении дел показали снижение более, чем на 12% . На минимуме падение ценных бумаг составило 12,23%, а их стоимость опустилась до 1106 рублей, а после коррекции цена вернулась в диапазон 1150-1180 рублей к 14:00 мск.