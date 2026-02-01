Силовики задержали 36-летнюю администратора сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где в результате пожара погибли пятеро подростков, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в воскресенье, 1 февраля. Старшая сестра единственной спасшейся девочки рассказала подробности трагедии.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержана 36-летняя администратор сауны», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, администратор сауны допустила в учреждение группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар

Задержанной предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пожарные требования были грубо нарушены

Следователи выяснили, что деятельность сауны осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности. Был проведен осмотр здания сауны, изъяты носители записей с камер видеонаблюдения, а также интересующая следствие документация.

Местонахождение владельцев учреждения устанавливается, говорится в сообщении СК. По данным следствия, это индивидуальный предприниматель и его брат. Они, сообщили в ведомстве, организовали в арендованном помещении на улице Кубанской оказание услуг бани и сауны, грубо нарушив требования пожарной безопасности.

«Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления», — говорится в пресс-релизе СК.

Причины смерти пострадавших, очаг и причина возгорания будут установлены по результатам судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Частная сауна в Прокопьевске загорелась вечером 31 января. Площадь возгорания составила 70 кв. м, на тушение пожара ушло около часа. От отравления угарным газом погибли пять подростков 15-17 лет, указали в СК. Одна девушка спаслась. Погибшие были лишены возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, отметили в СК.

«Все близкие друзья погибли»: подробности трагедии

В качестве одной из версий пожара рассматривается неисправность проводки. Как пишет РЕН ТВ, возгорание могло произойти в результате «вспышки между котельной и сауной». По данным ТАСС, перед возгоранием начал идти дым из парной.

Один из посетителей сауны, который отдыхал там в день трагедии, рассказал RT, что перед пожаром спасшаяся девочка услышала звук, похожий на взрыв, после чего пропал свет и появился едкий дым. По словам Сергея, девочка прибежала и стала просить его о помощи.

«Мы с отцом оделись и побежали туда, а там уже пламя, дым валил жестко уже… Ну, в общем, там угорели все угарным газом. Троих ребят вроде нашли в бассейне, а двое забились в угол, их всех вынесли потом», — рассказал мужчина.

Он допустил, что пожар начался из-за замыкания: «Я думаю, печка, может быть. Там же [напряжение] электричества большое. Стрельнуло резко».

Старшая сестра спасшейся девочки рассказала kuzbass.aif.ru, что в сауне отмечали три дня рождения — двух погибших девушек и одного из парней. По словам собеседницы портала, ее сестра услышала крик администратора: «Бегите! Баня горит!», схватила мокрые шорты, прикрыла лицо и выбежала.

Остальные подростки, как утверждает сестра спасшейся девочки, «растерялись, прыгнули в бассейн и задохнулись». Она также предположила, что администратор могла быть нетрезва.

«Она [сестра] еще в шоковом состоянии, все ее близкие друзья погибли. Вчера страшно было на нее смотреть. Сегодня уже лучше», — рассказала сестра девочки.

Мать одного из погибших подростков рассказала РЕН ТВ, что ее сына позвала на день рождения одногруппница, пригласив туда еще четверых общих друзей. По словам женщины, в какой-то момент сын перестал отвечать на звонки, и она позвонила администратору учреждения, которая сообщила о пожаре.

«Не раздумывая, сразу поехали туда. Я узнала самая первая, позвонила классному руководителю, она уже сообщила другим родителям», — делится она.

Родителям вынесли уцелевшие телефоны подростков, на одном из них горел фонарик. Мать подростка заявила, что не понимает, почему ее сын не покинул помещение сразу, утверждая, что он хорошо ориентировался в сложных ситуациях.

Незадолго до трагедии в соцсетях подростков были выложены фото у бассейна и видео, снятое в машине по дороге на праздник.

Бывшая учитель подростков Таисия Борисова рассказала kuzbass.aif.ru, что пятеро подростков учились в одном классе — трое из них перешли в 10 класс, а две девочки, в том числе та, которой удалось спастись, поступили в Прокопьевский физкультурный техникум. В этом учреждении учился лучший друг спасшейся девочки, чье семнадцатилетие отмечали в сауне. Он стал пятой жертвой пожара.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк выразил соболезнования родным и близким погибших. Он заверил, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.