Уровень воды у берегов по всему миру в среднем на 30 сантиметров выше, чем считалось ранее, а в некоторых районах Юго-Восточной Азии расхождение достигает полутора метров. К такому выводу пришли ученые из Университета Вагенингена и исследовательского института Deltares, передает NOS.

Они обнаружили системную ошибку в расчетах уровня моря, которая привела к значительной недооценке реальных рисков затопления прибрежных территорий.

Автор исследования Филип Миндерхауд — специалист по проблемам опускания грунта и повышения уровня моря — назвал ситуацию «слепым пятном» в научных воззрениях. По его словам, открытие является беспрецедентным по масштабу и будет иметь огромные последствия.

Первые подозрения возникли у ученого около 10 лет назад во время экспедиции в дельту Меконга во Вьетнаме: реальный уровень воды там оказался значительно выше отметок на навигационных картах. Позже аналогичная картина проявилась и в других странах региона.

В ходе повторного анализа 385 недавних научных работ, проведенного Миндерхаудом совместно с коллегой Катариной Зегер, выяснилось, что лишь в одной из них указана верная фактическая высота моря у побережья. Остальные, по словам нидерландских ученых, основывались на ошибочной методике расчетов.

Многие из этих работ служили основой для докладов Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), которые, в свою очередь, используются государствами для выработки климатической политики. Пока остается неясным, попали ли неточные расчеты в итоговые отчеты IPCC.

Примечательно, что из-за тех же ошибочных допущений в некоторых местах уровень моря, напротив, оказался ниже прежних оценок. Для побережья Нидерландов, где используются данные локальных измерений, пересмотр глобальных расчетов ничего не меняет.

Открытие Миндерхауда означает, что под угрозой из-за повышения уровня моря находятся не 11% населения Земли, как считалось ранее, а 12—13%. Такой вывод сделал не принимавший участия в исследовании профессор Утрехтского университета и Королевского метеорологического института Нидерландов Родерик ван де Вал.

«Кажущаяся небольшой разница в процентных пунктах оборачивается дополнительными 100 млн людей, чьи дома и инфраструктура окажутся в опасной зоне, причем часто это касается иных регионов, чем предполагалось ранее», — пояснил он.

Сам Миндерхауд выразил надежду, что исправленные расчеты помогут более бедным странам, таким как Мальдивские острова, быстрее получать адекватную международную помощь. По его словам, раньше на просьбы президента Мальдив о защите от воды международное сообщество реагировало, присылая мешки с песком. Теперь же становится очевидным, что для спасения островов требуются гораздо более масштабные и дорогостоящие меры.