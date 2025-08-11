Американское ФБР отправляет до 120 своих агентов на ночное патрулирование улиц в Вашингтоне, чтобы помочь местным правоохранителям предотвращать угоны машин и насильственные преступления. Об этом рассказали The Washington Post (WP) осведомленные источники. Тем временем президент Дональд Трамп объявил в понедельник, что передает столичное полицейское управление округа Колумбия под федеральный контроль и направляет в столицу войска Национальной гвардии.

«Никакого хорошего парня»

К патрулированию привлекают агентов контрразведки, отдела по борьбе с коррупцией и других подразделений Вашингтонского полевого офиса ФБР, а также сотрудников бюро за пределами округа Колумбия, например, из Филадельфии. Кроме того, назначить спецпатрули поручено Секретной службе и ее Военизированному подразделению, сообщил на условиях анонимности чиновник Белого дома.

Все это происходит в рамках анонсированной президентом Дональдом Трампом борьбы с преступностью в округе Колумбия. В воскресенье, 10 августа, он напомнил, что ему удалось пресечь потоки нелегальной миграции на границе США с Мексикой, и заявил, что с Вашингтоном «будет проще».

«Бездомным нужно немедленно съехать. Мы предоставим вам жилье, но ДАЛЕКО от столицы. Преступникам уезжать не нужно, мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. <…> Готовьтесь! Не будет никакого “ХОРОШЕГО ПАРНЯ”. Мы хотим ВЕРНУТЬ нашу столицу», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Для восстановления порядка в Вашингтоне Трамп может вызвать Национальную гвардию — вид вооруженных сил в составе американской армии, сообщала WP. Представитель властей сказал изданию на условиях анонимности, что о таком решении президент может объявить уже в понедельник, 11 августа. В канцелярии мэра округа Колумбия Мюриел Баузер заявили, что не получали никаких уведомлений об этом из Белого дома. Однако на пресс-конференции Трамп действительно сделал такое заявление.

«Властью, данной мне как президенту Соединенных Штатов, я <…> передаю Департамент столичной полиции округа Колумбия под прямой федеральный контроль. Вы познакомитесь с людьми, которые будут напрямую вовлечены в это. Очень хорошие люди, но они суровые и они знают, что происходит, они делали это прежде. Вдобавок я размещаю Национальную гвардию, чтобы помочь установить закон, порядок и общественную безопасность в Вашингтоне. Им будет позволено выполнять свою работу как следует», — сказал Трамп.

Спор Трампа с мэром

Ранее в воскресенье Трамп обвинил Баузер в недостаточных усилиях по борьбе с преступностью в столице.

«Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер — хороший человек, который пытался. Но ей давали много шансов, а показатели преступности ухудшаются, город становится только более грязным и менее привлекательным», — написал глава государства в соцсети.

Баузер, которая состоит в Демократической партии США, публично опровергла заявления Трампа о возросшей преступности. По данным полиции округа Колумбия, число насильственных преступлений там снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число убийств сократилось на 12%.

«Если целью является продемонстрировать силу в американском городе, то мы знаем, что он [Трамп] на это способен. Но это произойдет не из-за всплеска преступности», — заявила Баузер в эфире MSNBC.

Угроза «федерального захвата» и недовольство ФБР

WP пишет, что планы ввести в Вашингтон войска Нацгвардии представляют собой угрозу «федерального захвата столицы». Поскольку округ Колумбия не является штатом, федеральное правительство обладает уникальными полномочиями по контролю над городскими делами — несмотря на возражения жителей и местной администрации, поясняет газета.

«Федеральный захват полиции округа Колумбия стал бы чрезвычайным утверждением власти на той территории, где у местного руководства мало возможностей противостоять федеральным посягательствам», — говорится в статье.

При этом в самом ФБР недовольны и возмущены тем, что недостаточно подготовленных к работе в ночных патрулях агентов направляют для борьбы с преступностью. Это ставит сотрудников в потенциально опасные ситуации и отвлекает от обычной работы в бюро, пишет WP. Издание полагает, что нынешнее решение еще больше деморализует кадры ФБР после того, как на прошлой неделе администрация Трампа без объяснения причин уволила сотрудников бюро по всей стране, включая главу Вашингтонского полевого офиса.

WP напоминает, как в 2020 году во время первого срока Трампа его администрация направила агентов ФБР сдерживать протесты в Вашингтоне против расовой несправедливости, мотивируя это защитой федеральной собственности от возможного разграбления. Тогда несколько агентов попали на фото, где они преклоняли колено будто в знак солидарности с протестующими. Снимок стала вирусным и вызвал подозрения в либерализме внутри ФБР, однако осведомленные люди позднее объяснили, что агенты не прошли подготовку по борьбе с беспорядками и пытались таким образом разрядить обстановку.