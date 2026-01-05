Российского блогера Игоря Синяка ограбили в Париже. По его словам, двое вооруженных молодых людей вломились к нему в квартиру, угрожали ножами и вынесли сумки и украшения.

Инцидент произошел в ночь на 5 января. По словам Синяка, воры «буквально за пару секунд» выломали дверь и влетели в квартиру. Он считает, что нападение было спланированным.

«Один из них держал нож у моего горла пока второй выносил все из квартиры. Ограбление 100% было совершено по наводке, потому что грабители знали в какой комнате находились сумки и ювелирка», — написал блогер в своем телеграм-канале.

На опубликованных им кадрах видно, что на место происшествия приехала полиция.

Игорь Синяк — российский бьюти-блогер и создатель медиа-сообщества «Вся правда шоу» («ВПШ»). На его личный телеграм-канал подписаны более 90 тыс. человек, а в Instagram* — больше 843 тыс. В 2022 году Синяк уехал из России и в настоящее время проживает во Франции. В октябре 2023-го московский суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ** с помощью интернета.

В июне об ограблении своей парижской квартиры рассказывала блогер и модель Диана Коркунова. По ее словам, воры ворвались к ней домой, когда ее там не было. Они забрали деньги, украшения и сумки на общую сумму более 15 млн рублей.

«Это очень странное ощущение — когда кто‑то чужой просто заходит в твой дом, копается в твоих вещах, выбирает, что ему больше нравится, и уходит. А ты потом просто заходишь и видишь разорванные ящики и пустые полки», — писала она в своем телеграм-канале.

Коркунова отмечала, что после этого потеряла «чувство безопасности», и уточнила, что это не первый случай воровства, с которым она сталкивается во Франции.

«Были случаи, когда крали сумки на улице. Были случае — в ресторанах. Но когда заходят уже в дом — это совсем другой уровень. Если вы живете во Франции или даже просто приезжаете, пожалуйста, всегда думайте о безопасности», — подчеркнула блогер.

Позже она добавила, что обратилась в полицию и страховую службу.

«Мы будем искать. Ну а я — работать дальше и зарабатывать на новые красивые вещи. Жизнь продолжается», — заключила модель.

Диана Коркунова — российская модель, блогер и предприниматель. Она сотрудничала с брендами L’Oreal Paris, Louis Vuitton, Coca-Cola и др. В настоящее время на соцсети девушки подписаны более 1,3 млн человек.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

**решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны