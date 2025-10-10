Власти США начали увольнять федеральных служащих на фоне приостановки работы правительства, которая длится уже 10 дней. О сокращении численности персонала (RIF) 10 октября сообщил в соцсетях глава бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

Общие масштабы сокращений пока неясны, но ранее Белый дом анонсировал увольнение тысяч человек. По словам представителя Министерства здравоохранения и социальных служб США Эндрю Никсона, сотрудники этого ведомства оказались среди потерявших работу. Также известно об увольнении персонала американского Минторга.

Более двух третей гражданских федеральных служащих сохранили работу: они либо являются сотрудниками служб жизнеобеспечения, либо занимают должности, оплачиваемые в рамках долгосрочного финансирования. При этом подавляющему большинству федеральных служащих задерживают зарплату.

Bloomberg отмечает, что это первый в современной истории США случай масштабного увольнения федеральных служащих в период дефицита финансирования правительства: в прошлые разы, когда его работа таким же образом приостанавливалась, сотрудников отправляли в отпуск. «Этот шаг повышает ставки в многонедельном противостоянии с демократами по поводу федерального финансирования и субсидий на здравоохранение», — считает агентство.

Через несколько часов истечет срок, в течение которого Минюст США должен подать в суд отчет с подробным описанием планов увольнения сотрудников во время приостановки работы правительства. Слушание по запросу федеральных профсоюзов о запрете увольнений запланировано на 16 октября.

Bloomberg сравнивает нынешнюю ситуацию с событиями начала 2025 года, когда Министерство эффективности государственного управления под руководством Илона Маска «буквально выхолащивало» штат федеральных служащих, увольняя сотрудников на испытательном сроке, отправляя на пенсию и вынуждая писать заявления об уходе по собственному желанию с нового финансового года. В октябре, когда он начался, по таким заявлениям покинули работу около 150 тысяч человек.

Работа правительства США была приостановлена в начале месяца. Через несколько часов после этого администрация президента страны Дональда Трампа заморозила крупные суммы расходов: $18 млрд на инфраструктуру в Нью-Йорке, $2 млрд на транспорт в Чикаго и $8 млрд на проекты по зеленой энергетике в 16 штатах — все они на прошлогодних президентских выборах проголосовали за кандидата от демократов Камалу Харрис.