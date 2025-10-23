Украинская сторона получила от России останки 1000 погибших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными.

Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел.

Со стороны России информацию подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В разговоре с РБК он уточнил, что Россия получила от Украины останки 31 военного. «Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших», — заявил парламентарий.

Согласно информации украинского проекта «Хочу жить», останки военнослужащих, переданные российской стороне, были обнаружены в нескольких регионах ведения боевых действий. В их числе — район поселка Веселое на донецком направлении, купянский и чугуевский районы Харьковской области, а также сумское, запорожское и херсонское направления.

В настоящее время предварительно установлены личности десяти погибших. Шестеро из них имели при себе документы, у четверых были обнаружены личные опознавательные жетоны. Еще 21 тело было передано России как неопознанное — для их последующей идентификации потребуется проведение дополнительных экспертиз.

Это не первый подобный обмен между сторонами. Ранее, 18 сентября, в результате аналогичной процедуры Украина получила 1000 тел, а Россия — 24.

Подобные операции стали возможны благодаря договоренностям, достигнутым в ходе стамбульских переговоров в начале лета, которые также предусматривают обмен пленными и тяжелоранеными.

По данным на текущий момент, Украине уже переданы останки не менее 8000 погибших военнослужащих.