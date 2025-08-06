Спустя год после вторжения ВСУ ситуация в Курской области с точки зрения военной опасности стала «тяжелее, чем во время оккупации» приграничья украинскими войсками. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил депутат Госдумы от области, первый секретарь Курского областного комитета КПРФ Николай Иванов.

«Для нас с освобождением 26 апреля курской земли ничего по большому счету, не закончилось. Почему? Потому что тысячи людей снялись со своих насиженных мест, живут в пунктах временного размещения. Они требуют к себе внимания, заботы и даже ухода медицинского и социального», — сказал он.

По словам Иванова, с точки зрения военной опасности в Курске стало «даже тяжелее, чем было во время оккупации» региона украинскими войсками — «сирена воет беспрерывно» и постоянно летят дроны.

«Ощущение такое, что украинцы мстят нам, мирным гражданам, мстят за свое поражение в ходе курской авантюры», — поделился депутат.

Иванов напомнил об июльской атаке ВСУ на пляж в Курске, в результате которой погибли четыре человека, в том числе мальчик, которого похоронили в день его шестилетия.

«Люди гибнут практически каждый день в разных районах Курской области. К сожалению, у нас все продолжается, а это требует нашей мобилизации. Собственно говоря, этим мы и занимаемся», — заявил парламентарий.

Он выразил надежду на скорое наступление мира и возвращение покинувших регион жителей.

«Если не видеть светлого будущего, то и жить незачем. Конечно, мы, безусловно, верим в то, что в конце концов победа будет одержана, и мир наступит. Конечно, хотелось бы чем скорее, тем лучше, мы приближаем это дело. А еще хотим, чтобы люди вернулись сюда жить. Многие, к сожалению, более 50 тысяч уехали на постоянное место жительства в другие регионы. А нам бы очень не хотелось, чтобы Курская область обезлюдела. Мы будем восстанавливать населенные пункты быстрыми темпами, чтобы люди смогли вернуться и мирно жить», — отметил Иванов.

Как рассказал депутат, КПРФ продолжает заниматься поставкой гуманитарной помощи.

«Сейчас, в день годовщины вторжения, мы едем в пункты временного размещения, везем продукты питания. А вечером устраиваем концерт, где Виктор Бурцев, солист курской филармонии, будет петь советские песни для того, чтобы поддержать морально тех людей, кто лишился своего дома и крова. Более того, более 60 организаций, военных, разные полки, артиллерийские дивизионы и так далее мы в КПРФ взяли на свое снабжение. Мы продолжаем их снабжать даже тогда, когда они уже ушли из Курской области, находятся в Сумской области и создают так называемую буферную зону», — рассказал собеседник RTVI.

В частности, накануне, 5 августа, представители КПРФ приехали в Суджу, где возложили венок к постаменту бюста Ленина, который взорвали вторгшиеся в регион украинские военные, сообщил Иванов.

«А еще [представители КПРФ] прикрепили табличку: „Восстановим памятник Ленину, возродим город Суджу“. Мы ждем сейчас, как только будут разминированы все населенные пункты, мы обязательно приедем и будем их восстанавливать», — заключил депутат.