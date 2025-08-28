Несколько граждан Украины были задержаны на границе России, когда пытались ввезти со стороны Беларуси наркотики, спрятав их в посудомоечных машинах. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Участники организованной группы на транспортном средстве под предлогом ввоза из Республики Беларусь в Российскую Федерацию посудомоечных машин ввезли наркотические средства для последующего сбыта на территории Москвы», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

Фигуранты дела были задержаны таможенниками. В ходе обыска по месту их жительства выявлено и изъято свыше 135 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Задержанные по решению Перовского райсуда Москвы были отправлены в СИЗО на месяц. В прокуратуре отметили, что злоумышленникам может грозить пожизненное. Сейчас правоохранители устанавливают личности других участников преступной группы.

В мае ФСБ сообщила об изъятии 1835 кг кокаина в двух партиях. Первая из них (1110 кг) была обнаружена в небольшом грузовике, ее привезли из одной из стран в Латинской Америке и должны были доставить в ЕС через Россию. Курьерами были иностранцы, в том числе украинец.

Вторая (725 кг) была маркирована как Dior. Ее также должны были доставить в Европу, за это отвечали двое граждан одного из государств Южной Америки.

В общей сложности сумма партии составила около 6 млрд рублей. Было возбуждено дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере, по которой грозит до 20 лет лишения свободы.