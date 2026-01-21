В Берлине была арестована женщина немецко-украинского происхождения, подозреваемая в шпионаже в пользу России. В связи с этим правоохранители также провели обыски в домах двух бывших сотрудников Минобороны Германии, пишет Spiegel.

По информации издания, задержанной оказалась 56-летняя предпринимательница Илона В., которая с ноября 2023 года на систематической основе занималась сбором секретной информации о конфликте на Украине с целью дальнейшей передачи этих данных своему контакту в российском посольстве в столице Германии. Как отмечает издание, по мнению немецкой контрразведки, речь может идти о человеке в звании полковника ГРУ, выдающем себя за военного атташе.

Среди прочего прокуратура обвиняет задержанную в сборе информации, касающейся участников громких политических событий в Германии, местонахождения немецких производителей оружия, испытаний и поставок беспилотников на Украину, а также во внедрении предполагаемого куратора на политические митинги под вымышленным именем.

Журналисты Spiegel установили, что предпринимательница также принимала активное участие в работе правления берлинской организации, содействующей международному взаимопониманию и сотрудничеству, и поддерживает контакты с высокопоставленными политиками из партий СДПГ и ХДС.

Помимо задержанной в правление этой организации также входит бывший сотрудник Министерства обороны Германии, занимавший высокий пост, а в консультативном совете числятся представители форума «Петербургский диалог» и «Германо-российского форума».

Женщину также подозревают в том, что она использовала контакты с двумя бывшими сотрудниками Министерства обороны, один из которых занимал пост директора технической службы Бундесвера до 2018 года, после чего перешел на позицию внештатного консультанта, с целью получения конфиденциальной информации о конфликте на Украине.

Как уточнили источники в службах безопасности, в настоящий момент в их отношении существует лишь «первоначальное подозрение», а вопрос о том, передавали ли они секретную информацию задержанной сознательно или будучи введенными в заблуждение, остается предметом расследования.