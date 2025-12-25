Беженка с Украины Катерина Эндеберия бросила учебу в британском колледже из-за «давления с целью заставить ее выучить русский язык», пишет Guardian. По данным издания, это требование часто предъявляют украинской молодежи в Великобритании.

Уроженка Донецка переехала в Сток-он-Трент в 2022 году, после начала российской специальной военной операции (СВО). В 2023 году она сдала экзамены в The Excel Academy, прошла подготовительный курс в местном колледже и в течение года изучала экономику, политологию и статистику. По словам студентки, когда у нее возникли трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее изучать русский язык.

Эта настоятельная рекомендация настолько возмутила украинку, что она бросила учебу и перешла к домашним занятиям, пользуясь конспектами студентов, с которыми успела познакомиться. В 2026 году у нее будет возможность сдать экзамены в частном порядке, но за это придется заплатить 1,4 тысячи фунтов (почти 1,9 тысячи долларов).

Эндеберия заявила, что в любом случае не может продолжить учебу по идеологическим причинам, поскольку изучение русского языка противоречит ее «личным принципам» — в том числе потому, что в 2024 году ее отец присоединился к ВСУ и теперь участвует в боевых действиях на стороне Украины.

«Я искренне благодарна за возможность учиться в Соединенном Королевстве — оно стало для меня третьим домом [после Украины и Чехии]. Но не все понимают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, что пережила наша страна», — говорит девушка в интервью.

Она пожаловалась, что в колледже ее травили из-за акцента и не оказали никакой дополнительной поддержки, на которую она рассчитывала, будучи беженкой.

«Вместо того чтобы проявить сочувствие или помочь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему разговора. Никто не попытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт», — поделилась Эндеберия.

Ранее власти Украины обращались к правительству Великобритании с просьбой предоставить молодым беженцам возможность изучать украинский язык на уровне средней школы — на фоне сообщений о том, что их вынуждают учить русский язык, поскольку многие из них уже владеют им на уровне, позволяющем говорить на нем хотя бы частично.

Год назад, в декабре 2024-го, украинский министр образования Оксен Лисовой встречался со своей британской коллегой Бриджит Филлипсон и заявил ей, что изучение русского языка «травмирует» юных беженцев с Украины.