Утром 8 ноября украинские военные пытались атаковать одну из курских теплоэлектростанций (ТЭЦ), сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, «попытка врага оказалась тщетна».

После налета беспилотника «объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет», заверил курский губернатор. Он заявил, что поручил областному министру ЖКХ и ТЭК лично прибыть на место происшествия для оценки ситуации. До этого туда уже выехали оперативные службы.

«Нацисты продолжают попытки вывести из строя объекты гражданской инфраструктуры и особенно энергетики, чтобы навредить нашим жителям и запугать их, но безуспешно», — написал Хинштейн.

По данным Минобороны, в ночь на 8 ноября над российскими регионами было уничтожено 79 украинских беспилотников, девять из них — над Курской областью.

В Волгоградской области дроны тоже атаковали объект энергетической инфраструктуры — подстанцию ЛЭП «Балашовская». По словам главы региона Андрея Бочарова, в результате никто не пострадал, а ремонтные бригады занимаются восстановлением электроснабжения в ближайших населенных пунктах.

Еще одна атака на объект энергетической инфраструктуры минувшей ночью была осуществлена в Вологодской области, где, по словам ее губернатора Георгия Филимона, произошло «три попадания» в подстанцию «Белозерская». Глава региона заверил, что электроэнергия подается в штатном режиме без отключений, и пострадавших в результате налета нет.

Два мирных жителя получили ранения средней степени тяжести при атаке БПЛА в Саратове. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что пострадавшим потребовалась госпитализация. По его словам, при налете беспилотников были выбиты оконные стекла в нескольких квартирах жилого дома и пострадали припаркованные рядом автомобили.