Администрация города Ухта днем 10 августа предупредила жителей об опасности атаки беспилотников. Военные блогеры и телеграм-каналы отмечают, что украинские дроны впервые атакуют республику Коми.

«В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет», — сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.

Сотрудники предприятий в зоне полета дрона эвакуированы в целях безопасности, добавил он.

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщает Росавиация.

На территории ухтинского нефтеперерабатывающего завода работают экстренные службы «после громких хлопков», утверждает телеграм-канал «Коми Live» со ссылкой на местных жителей. Позже канал сообщил со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), что возгорания на НПЗ нет.

В Ухте также эвакуирован торговый центр «Ярмарка», наблюдаются отключения электричества и интернета, пишет «Коми Live». По словам очевидцев, несколько БПЛА заметили над Сосногорском, передает Shot.

«Удары по Коми наносятся впервые», — отмечает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Ухта находится на расстоянии 1,7 тыс. км от украинской границы. Минобороны России не сообщала о работе средств ПВО в республике.