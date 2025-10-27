Командир управления штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько оказался в центре скандала после публикации в социальных сетях видео с военными картами, на которых был обозначен текущий участок линии фронта. Об этом пишут украинские издания УНИАН и «Страна.ua».

По данным СМИ, в кадр попал один из наиболее напряженных участков — от Покровска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей, где в настоящее время отмечается повышенная активность российских войск.

«В военных пабликах уже отметили, что карта Манько сильно отличается от того, что дает украинский ресурс DeepState. На некоторых участках разница до девяти километров — фронт на карте DS зашел далеко за линию того, что указано у Манько», — пишет «Страна.ua».

Военные корреспонденты «Русской весны» подвергли сомнению достоверность Манько обнародованных карт, заявив, что они выглядят даже менее реалистично, чем данные украинского ресурса DeepState. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что командование ВСУ не имеет точного представления о реальной обстановке на фронте.

На прошлой неделе Манько также оказался в центре скандала после того, как опубликовал видео, где танцует в одних шортах под композицию российской ска-панк группы «Пневмослон». Кроме того, он стал объектом критики в украинском информационном пространстве после того, как заявил о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Донбассе за сутки. Украинские блогеры тогда выразили недоумение, обнаружив в его словах серьезные противоречия, ставящие под вопрос достоверность представленных военным данных.

Статус Манько является противоречивым по обе стороны фронта. В России он объявлен в розыск и обвиняется в причастности к похищению журналистов в 2014 году, а также связан с деятельностью запрещенного «Правого сектора». При этом на самой Украине в 2015 году против него также были возбуждены уголовные дела по обвинениям в коррупции и тяжких преступлениях.