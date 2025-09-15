Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского бойца и бывшего чемпиона по боксу Андрея Приходько, передает ТАСС. Его обвиняют в обстреле «Газели» с российскими военными в Белгородской области в 2023 году.

Процесс по делу Приходько проходил во 2-м Западном окружном военном суде, отмечает ТАСС. Подсудимый участвовал в нем дистанционно из СИЗО-2 в Ростовской области. Его признали виновным сразу по нескольким статьям:

совершение террористического акта (ст. 205 УК),

незаконное пересечении госграницы (ст. 322 УК),

контрабанда оружия, боеприпасов и взрывных устройств (ст. 226.1 УК),

незаконный оборот крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222.2 УК и ст. 222 УК).

Приходько признал вину и оформил явку с повинной. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, пять из которых он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Кроме того, украинца обязали выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Государственное обвинение запрашивало для него 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Андрей Приходько родился в 1994 году в Мариуполе. До службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) он на протяжении 15 лет занимался боксом — за это время стал мастером спорта, чемпионом и обладателем кубка Украины по боксу.

Сам Приходько рассказывал, что пошел на службу из-за разногласий с тренером.

«Я хотел перевести в профессиональный бокс, он меня останавливал — видел в любительском боксе. На этой почве <…> мы не сошлись характерами. Я знал, что у нас в зале занимается человек из Службы безопасности. Я с ним пообщался, <…> я выбрал пойти на контракт, [а не на срочную службу]», — объяснял боец.

Контракт с ВСУ Приходько подписал июле 2022 года, а в 2023-м его подразделение вошло в Шебекинский район Белгородской области. Согласно материалам дела, 6 июня украинские военнослужащие выстрелили из ручного гранатомета по «Газели» с российскими бойцами. Техника была полностью уничтожена, военные успели покинуть транспорт.

В июле того же года стало известно, что российские бойцы взяли Приходько в плен. РИА Новости опубликовало ролик, в котором спортсмен заявил, что попал в плен после того, как его подразделение было переброшено под Часов Яр. Из-за ранения он не смог стрелять.

Суд над Приходько в Москве начался в конце августа 2025 года. Его адвокат по назначению Игорь Старов ставил под сомнение выдвижение против военнослужащего обвинений по ст. 205 УК.

«Эта статья применяется, когда обвиняемый в теракте намеревался дестабилизировать работу органов управления либо устрашить население. Однако из показаний подзащитного и слов прокурора следует, что к моменту нападения население вместе с представителями власти Новой Таволжанки Шебекинского района было эвакуировано», — передавал слова защитника «Коммерсантъ».

Кроме того, Старов отмечал, что подразделение Приходько должно было взять в плен раненного российского полковника и вернуться вместе с ним на Украину, но эта задача не была выполнена. После чего группа покинула территорию России.