Погода в Москве и области в ближайшие дни будет относительно теплой, а затем наступят сильные морозы, включая выходные дни — 24-25 января. Об этом в беседе с RTVI заявила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода [на неделе] будет разная. Если в понедельник, вторник и среду температура воздуха еще будет около климатической нормы, а во вторник даже чуть выше — максимум на один градус, — то вторая половина недели уже начнется с понижения температур, то есть с усиления морозов», — сообщила синоптик.

Позднякова объяснила, что это связано с тем, что сегодня и завтра — 19-20 января — за погоду отвечает «теплый сектор атлантического циклона», а затем начнет усиливаться влияние сибирского антициклона. «Атмосферное давление будет высокое, во второй половине недели у нас существенных осадков не ожидается», — добавила она.

Во вторник, 20 января, ночью в Москве будет минус 6-8 градусов, днем — минус 4-6 градусов. Дневная температура в среду, 21 января, в столице составит минус 5-7 градусов, ночью ожидается небольшое похолодание — минус 6-8 градусов. Понижение температуры в столичном регионе продолжится и в четверг, предупредила собеседница RTVI.

«В течение суток 22 января преобладающая температура в регионе минус 8-13 градусов. В Москве будет минус 10 градусов — это говорит о том, что в течение дня 22 января температура будет понижаться, и это скажется на предстоящей ночи», — пояснила Позднякова.

В ночь на пятницу, 23 января, в Москве минимальная температура составит минус 15—20 градусов, днем — минус 10—15 градусов. В выходные дни существенных осадков не ожидается, погода будет «холодной, морозной», отметила синоптик.

«Следующая волна морозной погоды у нас придется на выходные дни. В ночные часы минус 15-20 градусов, местами может быть и до минус 25 градусов. Дневная температура — от минус 13 до минус 18 градусов, то есть температура воздуха будет градусов на 7−8 ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.

Ветер в столичном регионе на этой неделе холодный (северо-восточный), но не сильный, его скорость — примерно 3—8 м/с, добавила она.

«Северо-восточный ветер всегда приносит ощущение пронизывающего холода, даже если он не достигает сильной категории. Поэтому у нас начнется ультраполярное вторжение. Нужно учитывать, что погода будет холодной, и одеваться теплее в случае поездок», — заключила эксперт.