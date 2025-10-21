Более 110 стран подали заявки на участие в Чемпионате мира по боксу среди мужчин, который пройдет со 2 по 13 декабря в Дубае. Об этом президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сообщил в специальном интервью RTVI.

«Еще где-то через месяц мы уже объявим полное количество участников чемпионата», — сказал Кремлев.

Он напомнил, что призовой фонд чемпионата составит более $8 млн. Спортсмены, которые выиграют золотые медали, получат по $300 тыс. За серебряные медали предполагается $200 тыс., за бронзовые — $150 тыс.

Выплаты получат и боксеры, занявшие пятые места. «Чтобы больше охватить стран, чтобы больше спортсменам дать возможность заработать на Чемпионате мира», — пояснил Кремлев.

Он добавил, что после женского чемпионата участницы звонили ему и рассказывали, на что потратили деньги.

«Адреналин прямо берет, когда спортсмены звонят и говорят: “Я купила маме дом”. Еще они плачут, когда это рассказывают. <…> И у всех одна и та же практически история — они в первую очередь сделали для родителей, прежде чем для себя», — рассказал Кремлев.