Бизнесмен Умар Кремлев рассказал в специальном интервью RTVI о ходе реализации проекта по запуску производства смартфонов в подмосковном Серпухове.

«Сейчас у нас есть проблемы со строительством самого завода. Я думаю, в течение двух лет мы должны уже реализовать это», — сказал Кремлев.

По его словам, «китайские партнеры» уже «готовят всю схему производства», оборудование будет закуплено заранее.

«Я думаю, что в конце следующего года мы уже начнем его монтировать, и как раз уже будет программное обеспечение готово. Опять же мы обращаемся ко многим программистам, чтобы это всё слепить, соединить это, чтобы полностью свой был софт», — рассказал Кремлев.

Предприниматель отметил, что планируется «хороший, крутой проект». «Я уверен, что он получится», — добавил Кремлев.

В июне 2025 года было объявлено, что в особой экономической зоне «Большой Серпухов» запустят производство смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и других гаджетов.

Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор АО «Большой Серпухов» Наталья Агре, председатель совета директоров «РЕД СОФТ» Вячеслав Комлев и Умар Кремлев — соучредитель ООО «Интеллектуальное производство», которая представляет в России китайскую компанию Passion Tech.

«Общий объем инвестиций в проект составит более 4 миллиардов рублей, на предприятии будет создано свыше 150 рабочих мест», — заявил Воробьев.

Сообщалось, что вся производимая электроника будет работать на российских операционных системах РЕД ОС и РЕД ОС М.