Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил 9 августа депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем телеграм-канале.

«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши», — написал он.

Помощница Ивана Краско в разговоре с RT подтвердила его смерть. Она добавила, что актер последнее время болел.

Краско умер утром 9 августа в больнице, сообщает Shot.

Краско в последнее время много болел

Mash и Shot пишут, что у Краско были осложнения на фоне инсульта, также у него было диагностировано онкологическое заболевание желудочно-кишечного тракта.

Как утверждает Mash, у актера было четыре инсульта, последний он перенес в 2023 году. Тогда артист попал в реанимацию, он перестал чувствовать левую часть тела и лица.

«Помимо инсультов, народный артист на протяжении 25 лет страдал артериальной гипертензией и нарушением кровообращением в мозге», — утверждает телеграм-канал.

В конце июля Краско госпитализировали и положили в реанимацию в Санкт-Петербурге, актер был в тяжелом состоянии.

«Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Нашел силы с нами пошутить», — рассказал NEWS.ru его концертный директор Вячеслав Смородинов.

Сиделка актера сообщила телеграм-каналу «Mash на Мойке», что состояние Краско сначала улучшились и его перевели в обычную палату, однако затем снова вернули в реанимацию.

Смородинов также рассказал «СтарХиту», что Краско не мог самостоятельно есть и пить — «всё через зонд». По его словам, многие операции были противопоказаны актеру в силу возраста, а также в связи с тем, что «наркоз может не выдержать».

В 2021 году Краско переболел COVID-19, а затем проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его госпитализировали, Смородинов назвал причиной «непорядки с сердцем и жидкость в легких».

Чем запомнился Иван Краско

Иван Краско (при рождении Бахвалов) родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Рано потерял родителей, воспитывался бабушкой. В 1953 году окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. В 1954-м был отправлен в отставку в звании капитан-лейтенанта.

В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (впоследствии Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, ныне Российский государственный институт сценических искусств). Окончил его в 1961 году, после чего начал работу в Большом драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова. В 1965-м перешел в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, где работал до 2021 года.

В кино Краско дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе «Авария». Впоследствии исполнил более 100 ролей как в театре, так и в кино- и телепроектах. Известен по ролям в фильмах «Блокада» (1974), «Эскадрон гусар летучих» (1981), «Сын полка» (1981), «Конец императора тайги» (1978), «Господин оформитель» (1988), «Афганский излом» (1991), «Особенности национальной охоты в зимний период», «Особенности национальной охоты в зимний период» (2001), «Тарас Бульба» (2009),, «Лед» (2013), а также сериале «Улицы разбитых фонарей 6» (2004) другим.

Среди прочего Краско известен как «советский Гэндальф» благодаря роли в телеспектакле «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» (1985) по книге Джона Толкина «Хоббит».

Кроме того, Краско занимался озвучанием фильмов и компьютерных игр, в частности мультфильма и игры по его мотивам «Алеша Попович и Тугарин Змей». Читал закадровый текст в картине «Брестская крепость» (2010).

Иван Краско — отец актера Андрея Краско, который умер от сердечной недостаточности в июле 2006 года во время съемок сериала «Ликвидация».