Актер Владимир Ермилов умер 21 декабря в возрасте 66 лет. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на родственников артиста.

По их словам, церемония прощания ориентировочно состоится 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Окончательное решение будет принято после получения результатов патологоанатомического исследования.

По имеющейся информации, актер страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В пятницу, 19 декабря, Ермилов выписался из медицинского учреждения.

Владимир Ермилов был одним из самых узнаваемых исполнителей ролей второго плана в российском кинематографе, особенно в жанре криминальной драмы. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Алексея Балабанова «Брат», где он сыграл скандального мужа водительницы трамвая Светланы. Съемки этой картины едва не стали для актера роковыми — во время работы над сценой Сергей Бодров-младший случайно ранил его.

За свою многолетнюю карьеру Ермилов снялся более чем в 85 проектах, создав запоминающиеся образы в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Ментовские войны» и «Тайны следствия». Среди его работ в полнометражном кино — роли в картинах «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».