Актер Джеймс Толкан, известный по ролям строгого директора школы в трилогии «Назад в будущее» и бескомпромиссного командира в фильме «Топ ган», скончался в возрасте 94 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи артиста, он ушел из жизни 26 марта в Саранак-Лейк (штат Нью-Йорк).

На счету Толкана, чьим амплуа были напряженные и властные персонажи, десятки ролей в кино и на телевидении. Миллионы зрителей запомнили его как мистера Стрикленда — директора школы Хилл-Вэлли, который с неизменным презрением отзывался о «бездельниках» в фильмах «Назад в будущее» (1985) и его продолжении, а в третьей части актер сыграл деда своего героя.

В «Топ Ган» (1986) он воплотил командира Тома «Стингера» Джардиана, разносящего Тома Круза за безрассудное поведение. Позже Толкан признавался, что фанаты часто просили его отчитать их фразой «бездельники» просто ради забавы.

Актер также появился в фильмах Вуди Аллена «Любовь и смерть» (1975), где сыграл Наполеона и его двойника, и Уоррена Битти «Дик Трейси» (1990) в роли бухгалтера.

Он снимался у Сидни Люмета в трех картинах: «Серпико» (1973) с Аль Пачино, «Принц города» (1981) и «Семейный бизнес» (1989).

Джеймс Стюарт Толкан родился 20 июня 1931 года в Калюмете (Мичиган). После службы в Военно-морских силах США он окончил Колледж Коу и Университет Айовы, затем переехал в Нью-Йорк, где учился в Актерской студии у Стеллы Адлер и Ли Страсберга. Его дебют на экране состоялся в 1960 году в сериале «Naked City».

В 1966 году он заменил Роберта Дюваля в бродвейской постановке «Дождись темноты», а позже играл страхового следователя в сериале «Ремингтон Стил» и появлялся в десятках других телешоу.

Актер был женат на Пармели Толкан, с которой познакомился на съемках в 1971 году. Семья Толкана попросила направлять пожертвования в память об актере в местные приюты для животных или отделения Общества защиты животных.