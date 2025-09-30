Актер театра и кино Геннадий Нилов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Нилов скончался 29 сентября, за два дня до своего дня рождения. Прощание с ним состоится 1 октября в Центральном зале городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Актера похоронят в городе Приозерске Ленинградской области, где он жил после завершения карьеры.

«В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма “Три плюс два”. Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», — написала о Нилове телеведущая Ника Стрижак.

Геннадий Нилов родился в 1936 году в Луге. В девять лет он попал в массовку фильма «Подвиг разведчика», главную роль в котором играл дядя Нилова Павел Кадочников. На четвертом курсе актерского факультета Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского снялся в эпизодах фильмов «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».

После института Нилова приняли в штат киностудии «Ленфильм», где он сразу получил главную роль ― молодого изобретателя Ивана Кондакова в фильме «Человек с будущим».

Самой узнаваемой работой Геннадия Нилова стала роль физика Степана Сундукова в комедии «Три плюс два». Партнерами актера по съемочной площадке были Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева и Наталья Кустинская.

Геннадий Нилов ― отец народного артиста России Алексея Нилова, известного ролью Андрея Ларина в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела».