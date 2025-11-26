Народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» без ссылки на источник. Другие подробности издание не приводит.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Он с детства мечтал стать артистом, посещал драмкружок. В 1961 году окончил школу-студию МХАТ, впоследствии служил в этом театре как актер и режиссер.

С конца 80-х Шиловский сосредоточился на кино. В числе его актерских работ роли в фильмах и сериалах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию», «Профессия — следователь», «Военно-полевой роман», «Без срока давности», «Узник замка Иф», «Интердевочка», «Каменская», «Марш Турецкого», «Ростов-папа», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».

Шиловский снял такие картины, как «Миллион в брачной корзине», «Избранник судьбы», «Аферисты», «Кодекс бесчестия», также был одним из режиссеров сериала «Опера. Хроники убойного отдела».

Шиловский руководил актерской мастерской во ВГИКе, был президентом смоленского кинофестиваля «Золотой Феникс». В 2017 году артист создал свой театр-студию в Москве.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Почета и Дружбы, а также почетной грамотой президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.