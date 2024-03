Американский поп-певец Эрик Кармен, наиболее известный как автор хита All by myself, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте музыканта.

«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне в выходные», — говорится в обращении.

Причины смерти его представители не назвали.

Эрик Кармен родился в 1949 году в американском Кливленде. Первый раз публично заявил о себе как о музыканте в 1970-х в составе поп-рок группы Raspberries. В этот период Кармен пел и писал песни для группы, одна из них — Go All the Way (1972) — попала на пятую строчку в Billboard Hot 100.

Raspberries распалась в 1975 году, после чего Кармен начал сольную карьеру. В этом же году он написал композицию All by myself. Впоследствии ее перепевали Фрэнк Синатра, Карел Готт и другие. Самую известную кавер-версию песни записала Селин Дион.

Помимо All by myself, большую популярность получила песня Кармен Hungry Eyes, она играла в фильме «Грязные танцы» 1987 года. Всего за время своей сольной карьеры музыкант написал девять сольных альбомов.

«Для него было большой радостью знать, что на протяжении десятилетия его музыка трогала многих и будет его незабываемым наследием», — указано на сайте исполнителя.