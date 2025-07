Композитор Марк Сноу (настоящее имя Мартин Фалтерман), автор легендарной музыкальной заставки к «Секретным материалам», скончался в возрасте 78 лет. 15-кратный номинант на премию «Эмми» умер в своем доме в Коннектикуте, пишет Variety.

Сноу создал музыку для более чем 200 эпизодов «Секретных материалов» и двух полнометражных фильмов этой франшизы. Кроме того, он работал над саундтреками к другим проектам, включая сериал «Тайны Смолвилля», рассказывающий о юности Супермена.

Из 15 номинаций на престижную премию «Эмми» шесть были связаны с «Секретными материалами».

Сноу был одним из первых композиторов в Голливуде, кто в конце 80-х стал сочинять полностью электронную музыку для художественных проектов, записывая ее в одиночку в домашней студии, утверждает Variety.

О влиянии Сноу рассказывал его старый друг, композитор Шон Каллери (работал над музыкой к известному сериалам «24 часа», «Родина» и «Джессика Джонс»).

«Его безграничный талант и неограниченная креативность сравнимы лишь с щедростью, которую он проявлял к другим композиторам, искавшим его руководства. Он давал самые вдохновляющие и умные отзывы, слушая работы других молодых артистов (включая меня). Он объединял свой многолетний опыт с поощрением композиторов: доверять себе, принимать свой уникальный голос и учиться полагаться на собственную интуицию. И делал это с юмором и самоиронией, что делало его мудрость еще более долговечной», — сообщил Каллери.

Сам Сноу рассказывал, что ему долгое время не удавалось создать мелодию для «Секретных материалов»: он показывал шоураннеру Крису Картеру различные наброски в разных стилях — от рока до фольклора, но тот всегда говорил, что «это не то». Картеру хотелось добиться особого «мистического» звучания, и однажды он прислал Сноу песню How Soon Is Now? группы The Smiths, где у гитары был особый «плачущий» звук.

«Я тогда подумал, что это был классный мотив, потому что, в первую очередь, он был не очень мелодичный. И я мог представить себе взвод бойскаутов, сидящих вокруг костра и насвистывающих эту мелодию», — рассказывал позднее создатель «Секретных материалов».

Композитор долгое время пытался подобрать похожий, работая с эффектом «Свист Джо», пока в какой-то момент случайно не включил задержку звука. Тогда, по словам музыканта, и родился тот характерный звук, который слышали даже те, кто не смотрел «Секретные материалы». После этого Сноу доработал мелодию и показал ее Картеру, который ее одобрил.

Композитора, по его словам, забавляло, что его композиция в итоге стала хитом в Англии, Ирландии, Франции и в других странах Европы в 1996 году.

«В песне не происходит ничего особенного. Она остается в ре-миноре, там нет пения, барабанов или гитар, и все же это был настоящий хит. Это довольно дико», — рассказывал он.

Сноу, умевший играть на фортепиано, гобое и барабанах, учился вместе с композитором Майклом Кэйменом, который сочинял музыку к фильмам «Смертельное оружие» и «Крепкий орешек». Оба играли вместе в группе New York Rock & Roll Ensemble.

Когда Сноу переехал в Голливуд, его первый заказом было сочинение музыки для сериала «Новобранцы» (1972-1976 годы). Тогда он и взял псевдоним Марк Сноу. После этого он стал писать саундтреки и для других проектов, в том числе для сериала «Династия», «Фэлкон Крест» и другие.

После мирового успеха «Секретных материалов» Сноу сочинил музыку к первым шести сезонам «Тайн Смолвиля», ко всем пяти сезонам «Говорящей с призраками» и почти к 290 эпизодам длительной семейной полицейской драмы «Голубая кровь» с Томом Селлеком на CBS.