Знаменитый британский драматург, автор пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» сэр Том Стоппард умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство United Agents, клиентом которого был покойный.

Стоппард скончался у себя дома в графстве Дорсет в окружении семьи.

«Мы будем помнить его работы, их гениальность и человечность, а также остроумие, дерзость, душевную щедрость и глубокую любовь к английскому языку. Для нас было честью работать с Томом и знать его», — говорится в некрологе.

Том Стоппард (имя при рождении — Томаш Штраусслер) родился в 1937 году в чешском городе Злин в еврейской семье. После вторжения гитлеровских войск родители будущего драматурга бежали в Сингапур. Вскоре матери Стоппарда вместе с двумя сыновьями снова пришлось скрываться из-за близкой угрозы японской оккупации.

Отец семейства остался работать врачом и позже погиб при бомбардировке судна, на котором пытался покинуть Сингапур. Мать драматурга повторно вышла замуж за британского военного, который дал приемным сыновьям свою фамилию Стоппард и перевез семью в Англию.

На заре карьеры Том Стоппард работал журналистом и театральным критиком, писал пьесы для радио и телевидения. Успех к нему пришел в середине 1960-х годов после постановки пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Абсурдистская трагикомедия рассказывает о событиях шекспировского «Гамлета» глазами второстепенных персонажей ― давних друзей принца Датского Розенкранца и Гильденстерна.

В числе других работ Стоппарда — пьесы «Прыгуны», «Травести», «Аркадия», «Берег Утопии» о России XIX века, «Ночь и день», «Рок-н-ролл», «Леопольдштадт». Драматург также помогал работать над сценариями (без упоминания в титрах) таких голливудских блокбастеров, как «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов», «Сонная Лощина», «Список Шиндлера».

За сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир» Стоппард удостоился премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Стоппард также был пятикратным лауреатом театральной премии «Тони». Драматург был почетным доктором Оксфорда, Йеля и Кембриджа. Королева Великобритании Елизавета II наградила его Орденом Британской Империи за заслуги перед страной, а позже посвятила в рыцари.