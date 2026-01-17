В Симферополе умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец), сообщила Крымская митрополия в своем телеграм-канале. Ему было 86 лет.

Архиерей умер утром 17 января. Причины смерти в епархии не уточнили.

Церемония прощания с Лазарем будет проходить в течение трех дней: с 20:00 мск 17 января и весь день 18 января в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора, а также с 13:00 мск 19 января в верхнем храме собора. Отпевание состоится в верхнем храме собора в 16:00 мск 19 января.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто знал и любил митрополита Лазаря. Он рассказал, что хорошо был знаком с архиереем.

«Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что священнослужитель более 30 лет возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию. По словам Аксенова, за это время были возрождены древние святыни и построены новые храмы, значительно выросло число прихожан и укрепился авторитет церкви в обществе, а также были прославлены крымские святые — святители Лука (Войно-Ясенецкий) и Гурий Таврический.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал смерть Лазаря «большой утратой». По его словам, митрополит способствовал сохранению на полуострове «православных ценностей, межконфессионального мира и согласия».

«Тысячи прихожан доверяли Владыке, уважали его», — написал Константинов в телеграм-канале.

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что принял новости о смерти Лазаря «с глубокой душевной болью».

«Владыка возглавил епархию в непростые времена, когда веру в людях приходилось собирать по крупицам. Мы прощаемся с великим созидателем и молитвенником, чья жизнь была без остатка отдана служению Богу и людям. Его наследие — это не только стены соборов, но и возрожденные души людей, обретших путь к храму», — подчеркнул он, добавив, что имя архиерея навсегда войдет в историю Севастополя и Крыма.

Биография митрополита Лазаря

Митрополит Лазарь (Ростислав Швец) родился 22 апреля 1939 года в селе Комарин (ныне относится к Тернопольской области Украины). С детства мечтал стать священником. В возрасте 15 лет поступил послушником в Свято-Духовский скит Почаевской лавры. Затем на протяжении двух лет нес послушание в Успенском Жировицком монастыре. Поступил в Минскую духовную семинарию, но не окончил ее, так как через год его забрали в армию.

После демобилизации Швец поступил в Одесскую духовную семинарию, а затем — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Позже учился в аспирантуре Московской духовной академии, нес послушание в Отделе внешних сношений патриархии РПЦ.

В 1971 году был рукоположен во диакона, а затем во иерея. Служил в храмах Киева. В 1975-м Лазарю доверили паству в Латинской Америке. В 1978-м принял монашеский постриг, затем его возвели в сан архимандрита.

В конце 1970-х был назначен епископом Аргентинским и Южноамериканским, а затем — патриаршим экзархом в Центральной и Южной Америке. Позже был возведен в сан архиепископа. В 1989 году занял должность архиепископа Тернопольского и Кременецкого, а в 1991-м — архиепископа Одесского и Херсонского.

В 1990 году Ростислав Швец баллотировался в Верховную раду Украины по одному из избирательных округов Тернопольской области. Занял второе место, уступив писателю-украинисту Дмитрию Павлычко.

В 1992 году Лазарь был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. В конце 2000-х его возвели в сан митрополита.

В июне 2022 года Лазарь стал главой Крымской митрополии и перешел в прямое подчинение патриарху Кириллу. Этот пост архиерей занимал до октября 2023 года, когда решением Священного синода РПЦ он был почислен на покой.