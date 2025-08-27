На 57-м году жизни скончался экс-министр строительства Новосибирской области, управляющий проектом ЦКП «СКИФ» и руководитель управления капитального строительства Института катализа СО РАН Иван Шмидт. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Иван Иванович был человеком дела, максимально вовлеченным в работу. Он обладал важными профессиональными качествами, с его именем связана реализация крупных и крайне важных для Новосибирской области проектов, а также строительство и реконструкция множества нужных для людей социальных объектов», — написал глава региона.

Травников отметил, что Шмидт возглавлял областное министерство в период кратного увеличения объемов важного капитального строительства и делал все возможное «для достижения результатов на благо региона и его жителей».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким бывшего министра.

В пресс-службе МБУ «Фасад», которое занимается благоустройством и содержанием дорог в Кольцово, сообщили, что благодаря Шмидту оживали такие строительные объекты, как лицей «Технополис», УФОК, другие объекты социальной инфраструктуры.

«И, конечно, благодаря ему состоялся и развивался Сибирский кольцевой источник фотонов», — добавили в пресс-службе.

Мэр Кольцова Николай Красников также отметил, что Шмидт многое сделал для наукограда.

«Кольцово скорбит вместе с родными и близкими Ивана Ивановича, всеми, кто знал деловую обаятельную улыбку этого прекрасного человека, замечательного товарища, высококвалифицированного специалиста. Светлая память», — написал он в телеграм-канале.

Иван Шмидт с 2001 по 2012 год работал в администрации Советского района, занимая должности главы отдела строительства и архитектуры, а после первого замглавы района. В 2012 году он перешел в новосибирскую мэрию, где стал заместителем руководителем департамента строительства и архитектуры. В 2014 году Шмидт возглавил этот департамент

Должность областного министра строительства он занимал с 2018 года, а в 2021-м написал заявление об уходе по собственному желанию по состоянию здоровья.

В августе 2025 года в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ «Вектор», началось строительство синхротрона СКИФ. Запуск установки с шестью станциями первой очереди запланирован на конец 2025 года (по первоначальному плану — на конец 2024 года). СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ, его строительство изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 50 млрд рублей, отмечает «Интерфакс».