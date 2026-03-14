Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас умер в возрасте 96 лет, сообщило издательство Suhrkamp Verlag со ссылкой на его родственников.

Хабермас умер 14 марта в городе Штарнберг. Причина и подробности смерти не приводятся.

Как пишет Welt, Хабермас был одним из самых важных мыслителей современности. Он родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе. Учился в университетах Геттингена, Цюриха и Бонна. Карьера философа начала развиваться в 1950-х годах в Институте социальных исследований, расположенном во Франкфурте-на-Майне. Здесь же были написаны его основные работы.

В 1961 году Хабермас получил степень доктора философии в Марбурге за исследование «Структурное изменение публичной сферы». Затем он работал в Гейдельбергском и Франкфуртском университетах, а в 1981 году возглавил Институт по исследованию условий жизни научно-технического мира Общества Макса Планка в Штарнберге.

В том же году Хабермас написал свою основную работу — «Теория коммуникативного действия», в которой представлена одноименная теория, ориентированная на комплексное объяснение социальной действительности. В 1983 году философ вернулся во Франкфурт, где снова занял кафедру философии и проработал на ней еще 11 лет, после чего ушел на пенсию.

Welt отмечает, что о Хабермасе известно мало личного, но «ни на одном из его жизненных постов не было скандалов». Он был женат на Уте Хабермас, которая умерла в июне 2025-го. У пары трое детей — Джудит, Ребекка и Тильман Хабермас.

Старость Юрген Хабермас провел на Штарнбергском озере. Он неоднократно высказывался по разным политическим вопросам, в том числе о российско-украинском конфликте. В феврале в газете Süeddeutsche Zeitung было опубликовано эссе философа, в котором он призывал начать активные попытки провести переговоры с Россией и найти «компромиссное решение» для обеих сторон.