Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгадо, сообщил институт Terra — некоммерческий фонд, основанный фотографом и его женой Лелией Ваник. Заявление передает Associated Press (AP).

Сальгадо был 81 год. Причины его смерти не уточняются. AP пишет, что фотограф страдал от различных проблем со здоровьем после того, как в 1990-х заболел малярией. В частности, недавно он отменил встречу с журналистами во французском городе Реймс из-за плохого самочувствия, отмечает агентство.

В институте Terra отметили, что Сальгадо был не просто «лучшим фотографом нашего времени», а сумел раскрыть через объектив «мир и его противоречия; его жизнь принесла сила преобразующего действия».

«Мы продолжим чтить его наследие, возделывая землю, сохраняя справедливость и красоту, которые, как он глубоко верил, могут быть восстановлены», — подчеркнули в фонде.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который пользовался поддержкой Сальгадо на протяжении всей своей политической карьеры, попросил почтить минутой молчания память «одного из величайших, если не самого великого фотографа, которого когда-либо создавал мир».

«Его несогласие с тем фактом, что мир настолько неравноправен, и его упрямый талант в изображении реальности угнетенных всегда служили тревожным сигналом для совести всего человечества», — сказал да Силва.

Себастьян Сальгадо — один из самых известных фотографов современности. Он родился 8 февраля 1944 года в Бразилии, в штате Минас-Жерайс. Сальгадо начал работать как экономист, но в начале 1970-х годов кардинально поменял свой путь и посвятил жизнь фотографии.

Для его стиля характерны черно-белые изображения, насыщенная тональность и эмоционально насыщенные сценарии. Среди его самых знаковых проектов — «Workers» («Рабочие», 1993 года), посвященный физическому труду в эпоху угасающей индустриальной цивилизации; «Migrations» («Исход», также известный как «Миграция» или «Сахель», 2000 год), рассказывающий о глобальных перемещениях людей, вызванных войнами, бедностью и экологическими кризисами.

«Сколько раз в своей жизни я откладывал камеру в сторону и садился поплакать? Иногда это было слишком драматично, и я оставался один. В этом сила фотографа — быть рядом», — приводит AP слова Сальгадо.

Сальгадо также активно занимался экологической деятельностью. Вместе с женой Лелией Ваник он основал Instituto Terra — проект по восстановлению тропического леса в Бразилии, который в том числе занимается экологическим просвещением. Им удалось заново вырастить тысячи гектаров леса на выжженных землях.

В 2014 году немецкий режиссер Вим Вендерс и сын фотографа Жулиан Сальгадо сняли документальный фильм о его жизни «Соль Земли» (The Salt of the Earth). Лента была номинирована на «Оскар» и получила специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.